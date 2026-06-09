martes 9  de  junio 2026
LITERATURA

Guatemala anuncia repatriación de restos del nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias

El cuerpo de Asturias, nacido en 1899 y galardonado con el Premio Nobel en 1967, descansa en el cementerio Père Lachaise de París

Vista del monumento al premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899-1974), durante una ceremonia para conmemorar el 52 aniversario de su muerte, en la Ciudad de Guatemala el 9 de junio de 2026.

Vista del monumento al premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899-1974), durante una ceremonia para conmemorar el 52 aniversario de su muerte, en la Ciudad de Guatemala el 9 de junio de 2026.

AFP / Johan Ordonez

CIUDAD DE GUATEMALA.- Los restos del escritor guatemalteco y premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias serán repatriados de Francia a Guatemala a mediados de octubre próximo, anunció este martes el gobierno.

El cuerpo de Asturias, nacido en 1899 y galardonado con el Premio Nobel en 1967, descansa en el cementerio Père Lachaise de París, en donde fue sepultado tras morir en España a causa de un cáncer el 9 de junio de 1974.

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"Esperamos que se puedan solventar todos los temas que están pendientes para que en octubre de este año podamos tener una verdadera fiesta alrededor de la repatriación", dijo a la prensa el ministro de Cultura, Luis Méndez Salinas.

El ministro señaló que el "objetivo es que el 19 de octubre" se concrete la "inhumación" en un espacio del centro cultural que lleva el nombre del escritor en Ciudad de Guatemala.

Obras célebres y trayectoria

Asturias es reconocido por su compromiso con los indígenas y grupos marginados de Guatemala.

"El retorno de Asturias no una cuestión meramente protocolaria, es algo mucho más profundo, que implica pensar, repensar, conversar, alrededor de su obra y alrededor de las conversaciones que el país no ha terminado de tener", agregó Salinas en un homenaje al poeta al cumplirse 52 años de su fallecimiento.

Su obra literaria más célebre es El Señor Presidente (1964), inspirada en la dictadura de José Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).

Además, destacan su obra Hombres de maíz, considerada la primera novela hispanoamericana del Realismo Mágico, y Leyendas de Guatemala (1930), su primer libro publicado, en el que narra cuentos de origen maya.

Hace dos años, Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, anunció durante un acto junto con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo la decisión de la familia de repatriar los restos al país centroamericano.

FUENTE: AFP

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