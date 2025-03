Guerra String Orchestra celebra la música contemporánea con "New Beginning".

Guerra recientemente viajó a la República Checa para el estreno en Europa de su Sinfonía No. 1 “La Palma Real”, por la reconocida Orquesta Sinfónica de Karlovy Vary, que cuenta con 150 años de tradición. La obra de Guerra, con dirección de Simón Zerpa Carballo, se presentó el 6 de marzo ante un nutrido público que ovacionó al director en repetidas ocasiones.

MÚSICA El compositor Yalil Guerra estrena en Europa su Sinfonía No. 1 "La Palma Real", dedicada a José Martí

Ahora, en California, el concierto organizado por el compositor cubano con la Guerra String Orchestra promete ser una experiencia única para todos los amantes de la música contemporánea.

“La motivación para crear la GSO-Guerra String Orchestra es presentar repertorios de compositores hispanos e hispanoamericanos para el público de la ciudad de Los Ángeles”, explicó Guerra sobre la orquesta de cuerdas que fundó en 2023.

Además, su misión es “incluir obras de compositores pertenecientes a las minorías y otros grandes que no se escuchan habitualmente”. La orquesta, agregó, “es un instrumento para la creación no sólo mía, sino para otros compositores que se están animando a escribir nuevas obras para que sean estrenadas por esta nueva agrupación”.

Sobre el título del concierto, Guerra enfatizó que se debe a una pausa que tomó tras la pérdida de su padre, el cantante y compositor cubano Eugenio Guerra, conocido por el dúo Rosell y Cary. “Después de esta gran pérdida, no tenía fuerzas para enfrentarme a un concierto de esta magnitud, por lo que a modo de duelo, decidí esperar a que estuviera emocionalmente preparado para poder llevarlo a cabo”, confesó el compositor.

Un nuevo comienzo

La obra “Into the Impossible” del compositor Daniel Walker, será estrenada mundialmente en esta ocasión, y el concierto también contará con el estreno continental de “Adagio for Flute and Strings”, compuesta por Reynaldo Fernández Pavón. Esta pieza, conocida por su belleza lírica y complejas interacciones armónicas, promete cautivar al público.

Además, el programa incluirá “Zachor” del compositor David Lefkowitz, una composición evocativa que entrelaza melodías klezmer con contrapuntos ricos y texturas diversas, transportando a los oyentes a paisajes sonoros nostálgicos y refrescantes.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Elegy” de Dwayne Milbourn, reconocido por su profundidad emocional y lenguaje expresivo.

Para cerrar con broche de oro, se presentará “El retrato de la paloma”, nominada al Latin GRAMMY 2015, una composición significativa del propio Yalil Guerra, que destaca por su contribución al panorama clásico contemporáneo.

Sobre el proceso de selección de compositores, Guerra admitió que “fue bastante complejo”. Según agregó: “Siempre me gusta agregar obras del repertorio universal, pero después de recibir estas composiciones opté por hacer un concierto de música nueva, con cinco compositores vivos, los cuales estarán presentes en el concierto”.

Aprovechó la ocasión para destacar: “Es importante que las orquestas, directores y agrupaciones de cámara y sinfónica en general, vivan y avancen de la mano con los compositores vivos de su momento; hay un gran desfase y exclusión de compositores vivos en las grandes orquestas, muchas de ellas sólo tocan al repertorio conocido o a algunos ‘elegidos’, que siempre son los mismos. Sólo tienes que mirar la programación de las orquestas y te darás cuenta que los compositores vivos que interpretan son casi siempre los mismos, esto no es ‘inclusivo’, es ‘exclusivo’, por ende, mi orquesta rompe con este tipo orden en las artes, permitiendo a compositores de diferentes culturas y razas que su música sea interpretada y escuchada en esta ciudad”.

El evento será en la Iglesia Católica St. Andrew, ubicada en 311 North Raymond Ave, Pasadena, CA, 91103.

Programa

“Adagio for Flute and Strings”. Compositor: Reynaldo Fernández Pavón -Estreno continental-. Flautista invitado: Salpy Kerkonian

“Zachor”. Compositor: David Lefkowitz

“Into the Impossible”. Compositor: Daniel Walker (Estreno mundial)

Intermedio

“Elegy”. Dwayne S. Milburn

“El retrato de la paloma”. Composición nominada al Latin GRAMMY 2015

-Estreno continental-. Compositor: Yalil Guerra

Más sobre el artista

El Dr. Yalil Guerra (La Habana, Cuba, 1973), estudió música en la Escuela Nacional de Arte en Cuba y se graduó en 1991 como Profesor e Intérprete de Guitarra Clásica. A los 16 años, fue galardonado con el Segundo Premio y el Premio Especial en el Festival y Concurso Internacional de Guitarra Clásica en Cracovia, Polonia, en 1990, convirtiéndose en el cubano más joven en recibir un reconocimiento en un certamen internacional.

Inició su carrera como guitarrista, productor, compositor y arreglista en 1990, trabajando con numerosos profesionales y empresas de la industria musical y televisiva.

Cursó estudios en la Universidad de las Artes (ISA) y en 1993 se trasladó a España, donde estudió guitarra clásica, contrapunto y fuga en el Conservatorio Superior de Música de Madrid.

En 2008, Guerra comenzó a estudiar composición en clases privadas con el compositor y profesor emérito de la Universidad Estatal de California en Northridge, Aurelio de la Vega. En 2014, obtuvo una beca y estudió en Shepherd University, Los Ángeles, donde obtuvo una Maestría en Composición para Cine. En 2017, fue galardonado con la beca Eugene Cotta Robles y fue admitido en el programa de doctorado en composición de la prestigiosa Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

En 2012, Guerra ganó el premio Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea y ha sido nominado ocho veces en las categorías de Mejor Álbum Clásico y Mejor Composición Clásica Contemporánea. También ha sido beneficiario de la beca de la Fundación Cintas en Composición, así como de las becas Lalo Schifrin y Wise Family.

Ha compuesto música para cadenas como Public Broadcasting System (PBS), Disney, CBS, Univisión, Tele-Futura, Canal 41 y Canal Satélite Digital.

Ha compuesto obras para orquestas sinfónicas, ensambles de cámara, coros e instrumentos solistas. Su música clásica ha sido estrenada, grabada e interpretada en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, España, Polonia, México, Ecuador, Colombia, Cuba y Puerto Rico. Entre las prestigiosas orquestas y ensambles de cámara que han interpretado sus obras se encuentran la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, la Orquesta Santa Cecilia, la Corpus Christi Symphony, la Brentwood Westwood Symphony, el Ensamble Solistas de La Habana, la Orquesta de Baja California, La Camerata Romeu, el Cuarteto de Cuerdas de La Habana, el B3: Brouwer Trio, el Lyris Quartet, el Delgani String Quartet, entre otros artistas y músicos.

En 2023, fundó la GSO-Guerra String Orchestra, un grupo de cámara dedicado a interpretar música de compositores clásicos contemporáneos y del repertorio estándar.

Actualmente, imparte clases en la YG Music Academy y es profesor adjunto en College of the Canyons, Los Angeles College of Music, Antelope Valley College y California Music Lessons.