domingo 15  de  marzo 2026
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa como mejor película en los Óscar 2026

La épica parte comedia, parte drama de Paul Thomas Anderson, se alzó este domingo con la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por One Battle After Another junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por "One Battle After Another" junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Patrick T. Fallon

HOLLYWOOD.- One Battle After Another, la épica parte comedia, parte drama de Paul Thomas Anderson, se alzó este domingo con el Óscar a la mejor película, la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood.

La cinta que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo derrotó a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, El agente secreto, Valor sentimental, Sinners y Sueños de trenes.

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El director y guionista danés-noruego Joachim Trier recibe el premio a la Mejor Película Internacional por Sentimental Value junto a (de izquierda a derecha, en la parte de atrás) la productora noruega Maria Ekerhov, la actriz estadounidense Elle Fanning, el guionista noruego Eskil Vogt, el actor noruego Anders Danielsen Lie, la actriz noruega Renate Reinsve y la actriz noruega Inga Ibsdotter Lilleaas en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
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La artista y guionista surcoreana-canadiense Maggie Kang, el director de cine estadounidense Chris Appelhans y la productora de cine Michelle Wong posan en la sala de prensa con el Oscar a la Mejor Película de Animación por KPop Demon Hunters durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
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FUENTE: AFP

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