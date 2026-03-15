"One Battle After Another" triunfa como mejor película en los Óscar 2026

HOLLYWOOD.- One Battle After Another, la épica parte comedia, parte drama de Paul Thomas Anderson, se alzó este domingo con el Óscar a la mejor película, la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood.
domingo 15 de marzo 2026
La épica parte comedia, parte drama de Paul Thomas Anderson, se alzó este domingo con la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood
HOLLYWOOD.- One Battle After Another, la épica parte comedia, parte drama de Paul Thomas Anderson, se alzó este domingo con el Óscar a la mejor película, la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood.
La cinta que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo derrotó a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, El agente secreto, Valor sentimental, Sinners y Sueños de trenes.
FUENTE: AFP