lunes 16  de  marzo 2026
PREMIOS

Corea del Sur festeja triunfo de "Las guerreras Kpop" en los Óscar

Antes del Óscar, ya se había convertido en la película original más vista en Netflix y acumuló galardones, incluyendo un Grammy por la canción Golden

Fenómeno surcoreano Las guerreras k-pop rompe record en Netflix

Fenómeno surcoreano "Las guerreras k-pop" rompe record en Netflix

Captura de Pantalla / Guerreras K-pop Netflix / YouTube

SEÚL.- Aficionados y medios de Corea del Sur celebraron el lunes el éxito de Las guerreras Kpop, luego de que la película ganara dos premios Óscar(Mejor película animada y mejor canción original) y cimentara el creciente panteón de logros culturales del país asiático.

La cinta animada de fantasía, que presenta un enfrentamiento del bien contra el mal basado en mitología coreana y con una contagiosa banda sonora de K-pop, fue una de las grandes ganadoras el domingo de los Premios de la Academia.

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Antes del Óscar, ya se había convertido en la película original más vista en Netflix y acumuló galardones, incluyendo un Grammy por la canción Golden.

KPop Demon Hunters - AFP
La artista y guionista surcoreana-canadiense Maggie Kang, el director de cine estadounidense Chris Appelhans y la productora de cine Michelle Wong posan en la sala de prensa con el Oscar a la Mejor Película de Animación por

La artista y guionista surcoreana-canadiense Maggie Kang, el director de cine estadounidense Chris Appelhans y la productora de cine Michelle Wong posan en la sala de prensa con el Oscar a la Mejor Película de Animación por "KPop Demon Hunters" durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

Reacciones

Surcoreanos exaltaron la más reciente de sus creaciones culturales en contagiar al mundo con el "K-síndrome", como se conoce a la irresistible atracción de las películas, música, libros, moda y culinaria del país asiático.

"El llamado K-síndrome ahora llegó también al cine animado", publicó un aficionado identificado en YouTube como Kim Chang-soo, haciendo eco del orgullo generalizado en otras plataformas.

Gran parte de la reacción local se centró en el emotivo discurso de aceptación de la codirectora coreana-canadiense, Maggie Kang, quien dedicó los premios a su país de origen.

"El Ministerio de Cultura al menos debería otorgarle una medalla por ese discurso", escribió un internauta en un portal noticioso.

Un titular del diario Hankook Ilbo citó directamente una frase del discurso de Kang: "Esto es para Corea y los coreanos en todas partes".

El canal noticioso YTN elogió el "sentido mensaje a Corea" del discurso de Kang.

El doble triunfo en los Óscar corona el éxito alcanzado por la obra desde su lanzamiento en junio en Netflix. La plataforma de streaming ya anunció una secuela, aunque no ha dado a conocer una fecha de lanzamiento.

El Grammy obtenido por la canción Golden fue considerado un momento decisivo para el K-pop, al marcar la primera victoria del género en una entrega de premios que había eludido a la industria pese a su popularidad mundial.

FUENTE: AFP

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