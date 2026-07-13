lunes 13  de  julio 2026
PATRIMONIO

Hallan tumba de 3.000 años al sur de Egipto, cerca de Luxor

Los especialistas estiman por el estilo artístico de sus inscripciones que la tumba data del periodo ramésida, que abarca las dinastías XIX y XX

Una imagen del folleto publicada por el Ministerio de Antigüedades de Egipto el 14 de enero de 2023 muestra una vista de los arqueólogos que trabajan en el sitio de una tumba recién descubierta en la provincia de Luxor, en el sur de Egipto.

Una imagen del folleto publicada por el Ministerio de Antigüedades de Egipto el 14 de enero de 2023 muestra una vista de los arqueólogos que trabajan en el sitio de una tumba recién descubierta en la provincia de Luxor, en el sur de Egipto.

Ministerio de Antigüedades de Egipto / AFP

EL CAIRO.- Un grupo de arqueólogos halló una tumba de 3.000 años de antigüedad cerca de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, según anunciaron el domingo las autoridades.

La tumba, de un hombre llamado Paser, fue descubierta por una expedición neerlandesa de la Universidad de Leiden en la necrópolis tebana de la región de Gourna, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Lee además
Hacerse una foto como un emperador de la dinastía Tang, examinar una reliquia reconstruida píxel a píxel o consultar a una inteligencia artificial (IA) entrenada para dominar la cultura local.
TURISMO

Xian, la ciudad china pionera en el turismo del futuro
El director británico Christopher Nolan posa en la sala de prensa con los Óscar al mejor director y a la mejor película por Oppenheimer durante la 96ª edición de los Premios anuales de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 10 de marzo de 2024.
CINE

Christopher Nolan versiona la epopeya de Ulises a gran escala en "La odisea"

Los especialistas estiman por el estilo artístico de sus inscripciones que la tumba data del periodo ramésida, que abarca las dinastías XIX y XX.

El hallazgo tiene características de las tumbas privadas tebanas del Imperio Nuevo (1570-1069 a. C.): un patio abierto que conduce a una capilla excavada en la roca en forma de T invertida, con cámaras funerarias esculpidas en el subsuelo.

Otros descubrimientos

Los arqueólogos han descubierto en el patio varios elementos arquitectónicos bien conservados, entre ellos un banco de ladrillos crudos y una escalera flanqueada por barandillas que conduce a la entrada.

El equipo que llevó a cabo las excavaciones ha indicado que continuará con los trabajos de documentación y estudio para determinar quién era Paser y comprender mejor la época histórica y arqueológica.

Este hallazgo en Luxor, donde se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, llega en un momento en el que Egipto busca promover nuevos descubrimientos para impulsar el turismo, una fuente fundamental de divisas.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Justicia noruega decreta prisión domiciliaria para hijo de la princesa Mette-Marit

Muere Sam Neill, actor de "Parque Jurásico", a los 78 años

Tribunal falla a favor de la exnovia de Bad Bunny en demanda por uso de su voz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta imagen recoge la presencia de algas en la playa de Miami Beach.
ALERTA TEMPORAL

Declaran no aptas para bañistas dos playas de Miami-Dade por bacterias fecales

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
Colombia

Petro prohíbe que De la Espriella se posesione en una base militar

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.
COLOMBIA

Primeros hallazgos de auditoría forense al Gobierno Petro terminan en denuncia ante la Fiscalía

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Lionel Messi reconoce que "el partido contra Inglaterra es especial"

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Tribunal falla a favor de la exnovia de Bad Bunny en demanda por uso de su voz

Te puede interesar

El programa de Florida ayuda a pagar el down payment de la hipoteca. 
GRAN OPORTUNIDAD

Regresa a Florida el programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35,000 para comprar vivienda

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.
NUEVA ESCALADA

EEUU restablece el bloqueo naval en nueva escalada contra el régimen de Irán

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 
POLÍTICA

Nayib Bukele gana la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

Esta imagen recoge la presencia de algas en la playa de Miami Beach.
ALERTA TEMPORAL

Declaran no aptas para bañistas dos playas de Miami-Dade por bacterias fecales

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
RECORTE

¿Qué perdió Miami-Dade con el último veto presupuestario de DeSantis?