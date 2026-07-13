¿Qué perdió Miami-Dade con el último veto presupuestario de DeSantis?

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recortó más de 95 millones de dólares en proyectos específicos del sur de Florida al firmar el octavo y último presupuesto estatal de su mandato, un plan de gasto de 117.600 millones de dólares para el año fiscal 2026-2027.

Los vetos, detallados en una carta de 39 páginas dirigida al secretario de Estado, Cord Byrd, forman parte de aproximadamente 1.700 millones de dólares en recortes que el mandatario aplicó con su facultad de veto de partidas individuales, apenas dos días antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal.

Miami-Dade, el condado más afectado

El desglose por condados confirmó que Miami-Dade concentró la mayor parte de los recortes, con unos 55,3 millones de dólares en apropiaciones locales canceladas, seguido de Broward, con cerca de 20,7 millones, y Palm Beach, con 19,4 millones.

Entre los recortes más significativos en Miami-Dade figuraron 12,3 millones destinados a proyectos de mitigación de inundaciones y a obras de agua y alcantarillado, además de casi 2 millones para un centro de operaciones de emergencia que ofrecería apoyo habitacional en caso de desastre.

Asimismo, quedó sin fondos un aporte de 1,5 millones para la construcción de una pista de hockey sobre patines en el campo de golf Palmetto, propiedad del condado.

Del puerto a la seguridad escolar

La mayor partida vetada en el sur de Florida fue de 5 millones de dólares para seguridad en las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Miami, solicitada por el representante republicano Mike Redondo.

El gobernador también eliminó 2,5 millones para la primera fase de una mejora del malecón norte de PortMiami y 1,7 millones para un Centro de Operaciones Conjuntas en Homestead, impulsado por la senadora Ana María Rodríguez y la comisionada del condado Vicki López.

A esa lista se sumaron 1,5 millones para una estación de bombeo contra inundaciones en el sector Flagami, en Miami, y otro millón para un centro de mando de emergencias del Departamento del Sheriff de Miami-Dade, también en Homestead.

“El aparato del gobierno no crece”

DeSantis defendió los recortes y enmarcó su decisión en cuatro años consecutivos de reducción del gasto estatal. “El aparato del gobierno no crece en Florida; si acaso, se encoge”, afirmó el mandatario.

Sobre las partidas eliminadas, sostuvo que muchas resultaban prescindibles: “Las cosas que vetamos, muchas de ellas son inapropiadas o quizá deseables. Que sean deseables está bien, pero yo quiero financiar lo que tenemos que tener”, declaró.

Al comparar los fondos de seguridad escolar con el programa estatal de becas de elección escolar, agregó: “Nadie ha hecho más por las escuelas católicas que nosotros, porque tenemos libertad de elección escolar universal”.

Agua, inundaciones y adultos mayores

Los proyectos de agua, aguas pluviales y mitigación de inundaciones absorbieron más de 23 millones de dólares de los recortes regionales, más de una cuarta parte del total del sur de Florida, según el análisis de la carta de vetos.

Miami-Dade asumió de nuevo la mayor parte, con unos 13,3 millones, frente a los 6,2 millones de Broward y los 3,5 millones de Palm Beach.

Otros 2,2 millones eliminados afectaron a programas para adultos mayores de bajos ingresos, entre ellos iniciativas de entrega de comidas y de atención domiciliaria en los tres condados, además de quince expansiones vetadas de un programa de cuidado coordinado para personas mayores en todo el estado.

Prioridades que sobrevivieron

Pese a los recortes, el presupuesto firmado por DeSantis mantuvo prioridades centrales de su administración, entre ellas más de 30.000 millones de dólares para las escuelas públicas de educación básica, 665 millones para la restauración de los Everglades y 396 millones para mejoras de calidad del agua en todo el estado.

El mandatario, que dejará el cargo en enero de 2027, también vetó un proyecto de infraestructura penitenciaria que condicionaba los aumentos salariales de los oficiales correccionales a la emisión de nueva deuda, una decisión que justificó con la idea de que no quería “robarle a Pedro para pagarle a Pablo”.

Con este último ejercicio del veto, el gobernador cerró una etapa marcada por la reducción sostenida del tamaño del presupuesto estatal.