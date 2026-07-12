Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

MIAMI. — Más de 1.6 millones de votantes registrados en el condado Miami-Dade decidirán en dos jornadas —la primaria del 18 de agosto y la elección general del 3 de noviembre— uno de los ciclos electorales de mayor trascendencia en la historia reciente de Florida, con la elección de un nuevo gobernador, un senador federal y una delegación congresual redibujada, en un territorio de mayoría hispana que atraviesa un profundo realineamiento político.

La magnitud del calendario responde a transiciones de poder sin precedentes en el Ejecutivo estatal y en el Senado, así como a un reordenamiento de las fuerzas políticas locales que llevará a las urnas decisiones sobre impuestos a la propiedad, seguridad escolar y zonificación, entre otras.

En ese contexto, Miami-Dade concentra a más de 2.7 millones de residentes y funciona como el motor económico y cultural de Florida. Su composición demográfica difiere del promedio estatal: la población hispana o latina supera el 68 %, frente al 25.8% del conjunto de la demarcación estatal.

Ese perfil, conformado por las diásporas cubana, colombiana, nicaragüense, venezolana y de otros orígenes, impulsó un realineamiento que, según estadísticas y expertos en temas políticos, erosionó la histórica hegemonía demócrata en el sur de Florida.

De hecho, en las elecciones presidenciales de 2024, el republicano Donald Trump capturó el 56,1 % del voto estatal y desplazó varios distritos del sur floridano hacia territorio sólidamente republicano, lo que redefinió las estrategias de campaña de cara a 2026.

Sucesión de DeSantis

El límite constitucional de dos mandatos consecutivos impide al gobernador Ron DeSantis buscar la reelección, lo que abrió una disputa de alto calibre por Tallahassee. En la primaria republicana, el congresista federal Byron Donalds se consolida como favorito.

Una encuesta de la firma Fabrizio, Lee & Associates lo ubica con el 54 % de respaldo entre probables votantes del partido, muy por encima del inversionista James Fishback, el vicegobernador Jay Collins y el expresidente de la Cámara estatal Paul Renner, ninguno de los cuales superó el umbral del 10 %.

La campaña de Donalds, respaldada por el presidente Trump, reportó una recaudación conjunta superior a los 67 millones de dólares y presenta a su candidato como el conservador “America First” que puede sostener el dominio republicano.

En el campo demócrata, el exrepresentante federal David Jolly, que abandonó el Partido Republicano en 2018, encabeza la contienda y eligió a la excongresista Gwen Graham como aspirante a vicegobernadora.

Sondeos recientes sugieren una elección general más reñida de lo previsto. Una encuesta de Change Research ubicó a Jolly con una ventaja de 46% a 42% sobre Donalds entre votantes probables, sustentada sobre todo en el electorado sin afiliación partidista, aunque otras mediciones mantienen al republicano al frente. Florida no elige a un gobernador demócrata desde 1994, un dato que dimensiona el peso de la apuesta opositora.

Sin embargo, la boleta estatal no se limita a la gobernación. Los electores de Miami-Dade también definirán la fiscalía general, donde el titular James Uthmeier, designado por DeSantis en 2025 tras el paso de Ashly Moody al Senado, busca su primera elección al cargo frente al exsenador estatal por Miami, el demócrata José Javier Rodríguez.

La contienda quedó resuelta de forma directa para el 3 de noviembre luego de que los demás aspirantes no cumplieran el plazo de calificación de junio y se anularan esas primarias.

Uthmeier aventaja a su rival por cerca de diez a uno en recaudación, con más de diez millones de dólares reunidos, aunque algunos sondeos de origen demócrata sitúan la disputa dentro del margen de error. A esa papeleta se suman las jefaturas financiera y de Agricultura del estado.

Imagen referencial. D. CASTROPÉ

Escaño federal

La salida del senador Marco Rubio para asumir como secretario de Estado en enero de 2025 obligó a una elección especial el 3 de noviembre. DeSantis designó como senadora interina a la entonces fiscal general Moody, quien ahora defiende el asiento para completar el mandato que concluye en enero de 2029.

Moody parte como favorita en la primaria republicana. Su principal contendiente demócrata es el teniente coronel retirado Alex Vindman, exdirector de asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional y figura central en el primer juicio político a Trump.

Las encuestas independientes mantienen a Moody al frente. Un sondeo de Associated Industries of Florida la ubicó con el 47 % frente al 40 % de Vindman, con un 14 % de indecisos. No obstante, el demócrata retiene su mayor fortaleza en el ‘mercado’ de Miami, donde esa misma medición lo situó ocho puntos por encima, con un 21 % de electores sin decisión, la proporción más alta del estado.

Vindman, que reportó 8.2 millones de dólares recaudados en el primer trimestre, sostiene que su mensaje trasciende fronteras partidistas. “Somos todo acelerador, sin frenos”, resumió su vocero, Albert Fujii, sobre una campaña que aspira a captar a republicanos moderados e independientes.

Mapa redibujado

Los 28 escaños de la Cámara de Representantes federal por Florida se disputan bajo mapas redibujados que proyectan un desglose de 24 bancas republicanas frente a 4 demócratas.

En Miami-Dade, la atención recae sobre tres distritos. En el 26, el veterano Mario Díaz-Balart mantiene un control amplio sobre un bastión republicano. En el 27, que abarca Coral Gables, La Pequeña Habana y Pinecrest, María Elvira Salazar defiende su banca frente a una feroz primaria demócrata a cuatro bandas, en la que Robin Peguero y Eliott Rodríguez lideran la recaudación opositora, aunque la titular reportó más de 1,3 millones de dólares en la caja.

Entretanto, en el distrito 28, que cubre Homestead, los Cayos y Kendall West con un 72,7 % de población hispana, Carlos Giménez enfrenta primero al republicano Royland Lara y, en noviembre, al demócrata Phil Ehr y al independiente Eddy Rojas, en un distrito que Trump ganó con el 62,2 % en 2024.

Contiendas cercanas

Las decisiones más cercanas a la vida cotidiana recaen sobre la Comisión del Condado, la Junta Escolar y los tribunales locales, todos electos mediante fórmulas no partidistas en las que el candidato que supere el 50 % de los votos el 18 de agosto queda proclamado de inmediato.

Al cierre del período de calificación, en junio, varios comisionados aseguraron sus puestos sin oposición, entre ellos Anthony Rodríguez, J. C. Bermúdez, Natalie Milián Orbis y Micky Steinberg. El miembro de la Junta Escolar Steve Gallon III también obtuvo, sin rival, la vacante del distrito 1 que dejó el presidente de la Comisión, Oliver Gilbert, al aspirar a un escaño federal.

Las batallas efectivas se concentran en unos pocos distritos. En el 2, la comisionada Marleine Bastien defiende su asiento; en el 5, que incluye Brickell y La Pequeña Habana, Vicki López enfrenta su primera prueba en las urnas tras un nombramiento.

En la Junta Escolar, el cuarto distrito del país por matrícula, la contienda del distrito 8 se reactivó cuando Samuel Joseph se inscribió como candidato por escrito de último minuto frente a la vicepresidenta Mónica Colucci, mientras que el distrito 1 celebra una elección especial disputada entre Erhabor Ighodaro y Bernard Jennings.

Referendos y reformas

El 3 de noviembre, los votantes del condado decidirán la renovación por cuatro años de un gravamen a la propiedad de un milésimo (1 mill), equivalente a un dólar por cada 1.000 dólares de valor tasado, que financia suplementos salariales para docentes y la presencia de agentes armados en cada escuela pública.

El impuesto, vigente desde 2022, genera cerca de 585 millones de dólares anuales, según la resolución del distrito escolar. Un rechazo implicaría el cese de esos fondos el 30 de junio de 2027, fecha en que vence el período actual, mientras que su aprobación lo prorrogaría hasta el 30 de junio de 2031.

En la Ciudad de Miami, la boleta del 18 de agosto incorpora dos enmiendas a su carta constitutiva: una para sincronizar sus elecciones municipales con los años pares, con el argumento de elevar la participación y ahorrar fondos, y otra que autoriza un contrato de gestión a 40 años para revitalizar el histórico Miami Marine Stadium en Virginia Key.

Voto por correo

La supervisora de elecciones, Alina García, administra un proceso que este año exige mayor diligencia del elector. El Congreso eliminó las solicitudes permanentes de voto por correo, por lo que todos los pedidos previos a 2024 caducaron el 1 de enero de 2025 y cualquier ciudadano que desee sufragar por esa vía debe presentar una solicitud nueva antes del 6 de agosto para las primarias.

El cierre del padrón se fijó para el 20 de julio, fecha límite también para cambiar de afiliación en un estado de primarias cerradas. Las boletas por correo comienzan a despacharse este 9 de julio, con un envío inicial proyectado de unos 168.000 sobres.

Para ello, el Condado habilitó 23 centros de votación anticipada, operativos del 3 al 16 de agosto, y advirtió que la discrepancia de firmas es la principal causa de anulación, subsanable mediante una declaración jurada antes de las 5:00 p. m. del segundo día posterior a los comicios.

El desenlace de agosto y noviembre trasciende la selección de nombres. En un condado que se ha convertido en barómetro de las tendencias del sur de Florida, las urnas determinarán si el viraje conservador de los últimos ciclos se institucionaliza o encuentra su primer contrapeso, al tiempo que fijarán el costo de vida, la seguridad pública y los valores educativos de la próxima generación.