Regresa a Florida el programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35,000 para comprar vivienda

El programa de Florida ayuda a pagar el down payment de la hipoteca.

MIAMI. El programa Hometown Heroes reabre este lunes 13 de julio, a las 10:00 a.m., con 50 millones de dólares para ayudar a trabajadores esenciales de Florida a cubrir el pago inicial -down payment- y los costos de cierre en la compra de su primera vivienda.

Los recursos serán asignados por orden de solicitud mediante prestamistas aprobados por la Florida Housing Finance Corporation, por lo que los interesados deben verificar cuanto antes sus ingresos, empleo, crédito y demás condiciones de elegibilidad, según la página oficial de Hometown Heroes.

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El programa ofrece a los compradores calificados un préstamo hipotecario principal a tasa fija durante 30 años, junto con asistencia equivalente al 5% del monto total de la primera hipoteca.

La ayuda será de un mínimo de 10,000 dólares y un máximo de 35,000 dólares. Esto significa que una persona que obtenga una hipoteca de 200,000 dólares o menos podrá recibir automáticamente los 10,000 dólares mínimos, aunque esa cantidad represente más del 5% del préstamo.

¿Para qué puede utilizarse la ayuda de Hometown Heroes?

El dinero puede emplearse para cubrir el down payment, conocido en español como pago inicial o entrada para la hipoteca, y los gastos asociados con el cierre de la operación.

La asistencia no puede recibirse de manera independiente. Debe combinarse con una primera hipoteca otorgada dentro de los programas de Florida Housing.

Los solicitantes pueden calificar mediante préstamos FHA, VA, USDA-Rural Development o préstamos convencionales autorizados. El programa también elimina el cargo estándar de originación del 1%, lo que puede representar un ahorro adicional de miles de dólares al momento del cierre.

Florida Housing advierte que no existe ningún costo para solicitar la ayuda. Las personas o compañías que exijan un pago anticipado para acceder al programa podrían estar intentando cometer un fraude.

La ayuda es un préstamo

Aunque Hometown Heroes no cobra intereses ni exige pagos mensuales, el dinero recibido no es una subvención ni una ayuda perdonable.

La asistencia se registra como una segunda hipoteca al 0% de interés, no amortizable y con un plazo de 30 años. El monto completo deberá devolverse cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

El propietario vende la vivienda.

Refinancia la primera hipoteca.

Transfiere la escritura a otra persona.

Termina de pagar la primera hipoteca.

Deja de utilizar la propiedad como residencia principal.

El beneficiario puede devolver anticipadamente el préstamo sin penalización. Además, cada comprador solo puede participar una vez en los programas hipotecarios de Florida Housing y la asistencia no puede combinarse con otro programa de down payment de la misma entidad.

¿Quiénes califican para Hometown Heroes en Florida?

El programa está destinado a compradores de vivienda por primera vez que trabajen a tiempo completo para determinados empleadores establecidos físicamente en Florida.

Entre los sectores elegibles se encuentran:

Hospitales, clínicas y centros de atención médica.

Escuelas públicas o privadas desde kindergarten hasta el grado 12.

Departamentos de bomberos y servicios de emergencia.

Agencias policiales y de seguridad pública.

Tribunales y dependencias del sistema judicial.

Centros de cuidado infantil con licencia.

Fuerzas Armadas, reservas militares, Guardia Costera y Guardia Nacional de Florida.

Veteranos empleados a tiempo completo por una empresa con sede física en Florida.

La elegibilidad depende principalmente del empleador y del lugar donde se realiza el trabajo, no únicamente del título ocupacional.

Por ejemplo, un maestro, enfermero, policía, bombero, trabajador de una corte o empleado de una guardería podría calificar. También serían elegibles un conserje o un trabajador de cafetería empleados directamente por un hospital o una escuela K-12.

En cambio, un cajero de una farmacia minorista no calificaría solamente por trabajar en un negocio relacionado con la salud, ya que su empleador no es necesariamente una instalación médica elegible.

Florida Housing identifica como beneficiarios potenciales a trabajadores de la salud, personal escolar, socorristas, empleados de seguridad pública y tribunales, trabajadores de cuidado infantil, militares y veteranos.

Reglas para contratistas con 1099

En la página web del programa se explica que los empleados completamente remotos o que trabajan exclusivamente desde su vivienda no son elegibles.

Los trabajadores híbridos pueden calificar cuando se presentan físicamente en el lugar de trabajo al menos tres días por semana.

Los trabajadores por cuenta propia o contratistas que reciben un formulario 1099 también pueden solicitar el beneficio, pero deben trabajar a tiempo completo para un solo empleador o cliente con una ubicación física en Florida a la cual acudan o reporten.

No se permite sumar varios trabajos 1099 de tiempo parcial para cumplir el requisito. El solicitante deberá presentar una carta de un contador público, preparador de impuestos o encargado de contabilidad que certifique su trabajo a tiempo completo, además de la declaración de impuestos firmada más reciente.

Una oficina doméstica, dirección virtual o domicilio de un agente registrado no se considera una ubicación comercial válida.

Requisitos de ingresos, crédito y residencia

Los ingresos del solicitante no pueden superar el límite establecido para el condado donde se encuentre la propiedad. Los máximos varían según el lugar, la modalidad del préstamo y, en algunos casos, el número de integrantes del hogar.

El programa de 2026 funciona mediante dos modalidades:

Modalidad TBA

Toma en cuenta solamente los ingresos utilizados para calificar a los prestatarios incluidos en la hipoteca.

Esta opción ofrece préstamos FHA, VA, USDA-RD y Freddie Mac HFA Advantage, y generalmente aplica límites de ingresos más amplios.

Modalidad Bond

Considera los ingresos brutos de todas las personas mayores de 18 años que vivirán en la vivienda, incluso cuando un cónyuge u otro residente no figure en la hipoteca.

Esta modalidad suele tener límites de ingresos más bajos. En 2026, los préstamos convencionales Fannie Mae HFA Preferred se ofrecen exclusivamente mediante Bond.

Un ejemplo ilustrativo, si una enfermera de Miami-Dade gana 95.000 dólares y su esposo ingresa 55.000 dólares, acumularían 150.000 dólares, en principio están por debajo del límite de 170.000 dólares necesarios para obtener un préstamo TBA.

Un oficial hipotecario participante deberá comparar las dos opciones y determinar cuál se ajusta mejor a la situación económica del comprador.

Además, Florida Housing confirma que sus programas para compradores exigen, como regla general, una puntuación mínima de crédito de 640 y la utilización de un prestamista participante.

¿Qué significa ser comprador de vivienda por primera vez?

Para este programa, se considera comprador por primera vez a quien no haya tenido participación de propiedad en la residencia principal que ocupó durante los tres años anteriores.

La restricción puede no aplicarse a veteranos que utilicen la exención correspondiente o a compradores que adquieran una propiedad dentro de un área federal designada como zona objetivo.

El programa es únicamente para compras. No puede utilizarse para refinanciar una vivienda ni para financiar préstamos de construcción que posteriormente se conviertan en una hipoteca permanente.

Viviendas que pueden comprarse con la asistencia

Los fondos pueden utilizarse para adquirir:

Casas independientes o adosadas de una sola unidad.

Townhouses.

Condominios que cumplan las condiciones del préstamo.

Propiedades de dos a cuatro unidades construidas hace al menos cinco años, siempre que el comprador ocupe una de ellas.

Viviendas modulares o manufacturadas construidas en 1994 o después.

La propiedad deberá ser la residencia principal del beneficiario y no podrá comprarse exclusivamente para alquilarla o utilizarla como inversión.

¿Existe un límite en el precio de la vivienda?

Por otra parte, la vivienda a comprar debe cumplir los límites de precio establecidos para el préstamo por Florida Housing para el condado donde se encuentre la propiedad. En 2026, para Miami-Dade, Broward y Palm Beach, el límite de una hipoteca FHA para una vivienda de una unidad es de 667,000 dólares, mientras que los préstamos VA y convencionales Freddie Mac HFA Advantage pueden alcanzar hasta 832,750 dólares. En la modalidad Bond se aplican límites específicos de precio de compra por condado, por lo que el comprador debe confirmar con un prestamista participante cuál corresponde a su operación.

Curso obligatorio para compradores

Otra condición es que al menos uno de los prestatarios debe completar un curso de educación para compradores de vivienda aprobado por el programa antes de la compra.

La capacitación puede realizarse por internet o de manera presencial, y el certificado conserva su validez durante dos años.

Los veteranos y militares en servicio activo están exentos, salvo cuando utilizan determinados préstamos convencionales HFA Preferred o HFA Advantage.

Documentos necesarios para comprobar el empleo

El comprador deberá presentar una verificación de empleo o una carta del empleador que confirme que trabaja a tiempo completo desde una ubicación física en Florida.

También pueden aceptarse recibos de pago que demuestren una jornada de 40 horas semanales. Cuando esos documentos no muestran las horas trabajadas, el prestamista solicitará una confirmación escrita o verbal del empleador.

Las cartas de oferta para futuros empleos no son suficientes. El trabajo debe estar activo en el momento de solicitar el préstamo.

Dónde y cómo solicitar Hometown Heroes

La ayuda se tramita exclusivamente mediante bancos, compañías hipotecarias y oficiales de préstamos aprobados por la Florida Housing Finance Corporation.

Los interesados deben localizar a un prestamista participante en la sección Homebuyer Loan Programs y seleccionar la opción Find a Lender en el sitio oficial de Florida Housing - https://www.floridahometownheroesloanprogram.com-.

El dinero no se entrega directamente al comprador ni se reserva solo por completar una solicitud preliminar. El prestamista gestiona la ayuda como parte de la operación hipotecaria.

Debido a que los $50 millones serán distribuidos por orden de solicitud, los fondos podrían agotarse rápidamente.

Hometown Heroes ha distribuido casi $400 millones

Este programa fue lanzado el 1 de junio de 2022 con una asignación inicial de 100 millones de dólares. Durante su primer ciclo ayudó a 6,717 familias. En 2023, el presupuesto aumentó a 136 millones de dólares y benefició a otras 8,855. En 2024 recibió una nueva asignación de 100 millones de dólares y alcanzó a 6,135 familias, según los datos suministrados sobre la trayectoria del programa.

Florida Housing informó en febrero de 2026 que, desde el primer ciclo de financiamiento, Hometown Heroes había generado más de 7,600 millones de dólares en primeras hipotecas y distribuido más de 386 millones para pagos iniciales y costos de cierre, ayudando a cerca de 25,000 compradores.

Entre ellos figuraban más de 5,200 militares y veteranos, 5,700 profesionales de la salud, 1,900 empleados de primeros auxilios y trabajadores de seguridad pública, y 2,000 maestros, empleados escolares y trabajadores de cuidado infantil.

La nueva apertura amplía nuevamente una iniciativa creada para facilitar que los trabajadores esenciales puedan vivir y comprar una casa en las comunidades donde prestan sus servicios.

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