Gasolina sube en Florida: Miami paga $3.81 por galón

Precio de la gasolina en Florida sube una semana más.

MIAMI. — El precio de la gasolina en Florida aumentó cinco centavos durante la última semana para situarse en los 3.80 dólares el galón, mientras los conductores del área metropolitana de Miami pagan este lunes 13 de julio un promedio de 3.81 dólares, en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz.

Según el informe diario de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), la gasolina regular en Miami alcanzó los 3.81 dólares por galón, mientras el combustible de grado medio se vende a 4.24 dólares y la gasolina premium promedia 4.49 dólares por galón.

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El incremento vuelve a presionar el presupuesto de los residentes del sur de Florida, una región donde miles de trabajadores dependen diariamente de sus vehículos para trasladarse ante las limitadas opciones de transporte público.

¿Dónde está la gasolina más barata de Florida?

Los precios más bajos del estado se concentran en el noroeste de Florida.

Pensacola registra el promedio más económico, con 3.54 dólares por galón, seguida por Panama City, con 3.56 dólares, y Crestview-Fort Walton Beach, donde la gasolina regular cuesta alrededor de 3.61 dólares.

Esto significa que llenar un tanque de 15 galones en Pensacola cuesta aproximadamente 53.10 dólares, unos cuatro dólares menos que hacerlo en Miami.

Los precios pueden variar incluso dentro de una misma área metropolitana debido a factores como la ubicación de la estación, los costos de distribución, los impuestos locales y el nivel de competencia entre gasolineras.

West Palm Beach encabeza las zonas más caras

Las áreas metropolitanas con los precios más elevados se encuentran principalmente en el sur y suroeste de Florida.

West Palm Beach-Boca Raton encabeza la lista estatal, con un promedio de 3.95 dólares por galón, seguida por Naples, con 3.89 dólares, y Fort Lauderdale, con 3.86 dólares.

En West Palm Beach-Boca Raton, llenar un tanque de 15 galones cuesta alrededor de 59.25 dólares, casi seis dólares más que en Pensacola.

Miami se mantiene ligeramente por debajo de Fort Lauderdale y West Palm Beach, aunque su promedio supera ampliamente el de las ciudades del Panhandle.

Los registros publicados por AAA muestran pequeñas variaciones durante el día, por lo cual el precio observado en una estación determinada puede diferir algunos centavos del promedio metropolitano.

Promedio nacional sube a $3.87

A nivel nacional, la gasolina regular alcanzó un promedio de 3.87 dólares por galón, ocho centavos más que una semana antes.

Pese al aumento semanal, el combustible continúa 21 centavos más barato que hace un mes. Sin embargo, la comparación anual refleja un fuerte encarecimiento. Hace un año el promedio nacional era de 3.15 dólares, unos 72 centavos menos que el precio actual, según los registros de AAA.

Para un vehículo con un tanque de 15 galones, esa diferencia anual representa un gasto adicional de aproximadamente 10.80 dólares por cada llenado.

Crisis en el estrecho de Ormuz impulsa el petróleo

El repunte de la gasolina está relacionado con el aumento del precio del petróleo después de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.

Los precios del crudo subieron más de 3% al comenzar la semana ante los nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes, las represalias de Irán contra aliados de Estados Unidos en la región y las versiones contradictorias sobre la navegación por el estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent, referencia internacional, se aproximaron a los 79 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzó hasta cerca de 74 dólares.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Por esa estrecha vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas comercializados internacionalmente. Cualquier interrupción real o amenaza de cierre introduce una prima de riesgo en los mercados y puede elevar los costos del crudo, el transporte y la refinación.

Irán afirmó durante el fin de semana que el paso marítimo estaba nuevamente cerrado, mientras Estados Unidos sostuvo que permanecía abierto y protegido para la navegación comercial. Aunque algunos buques continuaron cruzando, la actividad de los tanqueros disminuyó considerablemente, aumentando el temor a problemas de suministro.

El efecto sobre las estaciones de servicio no siempre es inmediato. Los movimientos del petróleo suelen trasladarse progresivamente al precio mayorista de la gasolina y posteriormente al consumidor, dependiendo de cuánto duren las hostilidades y de la disponibilidad de crudo y productos refinados.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

Ante la volatilidad de los precios, AAA recomienda adoptar hábitos de conducción eficientes. Respetar los límites de velocidad es una de las medidas principales, debido a que el consumo de combustible aumenta considerablemente cuando se superan las 50 millas por hora.

También aconseja evitar aceleraciones bruscas, frenadas repentinas y arranques agresivos. Una conducción gradual permite que la transmisión cambie antes a marchas superiores y que el motor trabaje de manera más eficiente.

Cuando el vehículo vaya a permanecer detenido durante más de un minuto, AAA recomienda apagar el motor siempre que sea seguro hacerlo. También conviene evitar períodos prolongados de ralentí y retirar el pie del acelerador con anticipación al acercarse a semáforos o señales de pare.

En las carreteras, el control de crucero puede ayudar a mantener una velocidad constante cuando las condiciones del tráfico y el terreno lo permitan. En vehículos con transmisión manual, se recomienda cambiar a una marcha superior tan pronto como resulte práctico.

La organización también aconseja mantener los neumáticos con la presión indicada por el fabricante y revisar rápidamente cualquier luz de advertencia del motor, debido a que las fallas mecánicas y los neumáticos desinflados pueden reducir el rendimiento del combustible.

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FUENTE: AAA, OILPRICE.COM