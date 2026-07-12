domingo 12  de  julio 2026
COLOMBIA

Primeros hallazgos de auditoría forense al Gobierno Petro terminan en denuncia ante la Fiscalía

La acción penal, dada a conocer por el propio Calderón España, apunta de manera directa contra Juan Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El proceso de empalme entre el gobierno entrante y el saliente en Colombia dio su primer giro judicial. El abogado Germán Calderón España, designado como nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), interpuso formalmente una denuncia penal que señala graves anomalías en la adjudicación de tierras y el manejo de recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro.

La acción penal, dada a conocer por el propio Calderón España, apunta de manera directa contra Juan Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), así como contra otras personas indeterminadas que pudieran resultar involucradas en la comisión de delitos contra la administración pública, reseña Revista Semana

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Desembolsos bajo la lupa

La denuncia penal se sustenta en los hallazgos preliminares recopilados por el denominado "equipo dorado anticorrupción", una célula técnica ordenada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y coordinada bajo la dirección del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Entre los documentos aportados a la Fiscalía General de la Nación figuran contratos, convenios, notas a los estados financieros e informes de auditoría forense que alertan sobre movimientos de gran envergadura. El documento cita un control de advertencia de la Contraloría General de la República (CGR) correspondiente a la vigencia fiscal de 2025.

De acuerdo con la denuncia, el órgano de control constató un millonario desembolso por parte de la ANT a favor de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), relacionado con el Contrato Marco No. 5100 y los contratos interadministrativos derivados en 2024, cuya cuantía total asciende a un billón de pesos.

Tensiones en el empalme

Este anuncio se suma a las preocupaciones institucionales manifestadas previamente por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien ha estado al frente del diagnóstico de las finanzas estatales. Restrepo criticó los movimientos de última hora del gobierno saliente, advirtiendo sobre las implicaciones a largo plazo para el país.

"Gobernar hasta el último día no significa comprometer al Estado. He puesto de presente las inquietudes sobre contratos millonarios a largo plazo, contrataciones aceleradas, cambios estructurales de entidades y nombramientos de última hora", puntualizó Restrepo. "Gobernar hasta el último día no significa comprometer al Estado. He puesto de presente las inquietudes sobre contratos millonarios a largo plazo, contrataciones aceleradas, cambios estructurales de entidades y nombramientos de última hora", puntualizó Restrepo.

Los delegados del nuevo gobierno enfatizaron que cada una de las denuncias presentadas cuenta con el soporte técnico y documental necesario, respaldado en gran parte por los llamados de atención fiscales que, según la administración entrante, fueron desatendidos en su momento. Las investigaciones ahora quedan en manos de la Fiscalía para determinar el alcance de las responsabilidades penales de los implicados.

FUENTE: Revista Semana

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