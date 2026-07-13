Declaran no aptas para bañistas dos playas de Miami-Dade por bacterias fecales

Esta imagen recoge la presencia de algas en la playa de Miami Beach.

MIAMI. - El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade (FDOH) declaró no aptas para bañistas las playas de Bark Beach y Golden Beach, después de que análisis practicados permitieran detectar niveles elevados de la bacteria Enterococcus, un indicador de contaminación fecal que eleva el riesgo de enfermedades entre los nadadores.

El aviso exhortó a residentes y turistas a abstenerse de entrar al agua en esos puntos del litoral de Miami-Dade mientras la advertencia permanezca vigente, una restricción que se suma al malestar que ya genera en la costa la llegada récord de sargazo durante este verano.

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Tres playas afectadas

Aunque la atención se concentró en Bark Beach, situada a la altura de la calle 79 de Miami Beach y conocida por permitir el acceso de perros, y en Golden Beach, un enclave residencial de acceso limitado en el noreste del condado, el reporte oficial sumó también a North Shore Ocean Terrace, cerca de la calle 73, con lo que el número de playas bajo advertencia ascendió a tres.

Las muestras recogidas el 8 de julio en Bark Beach arrojaron 300 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua, una cifra que supera más de cuatro veces el límite de 70,5 fijado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Qué es el Enterococcus

Los enterococos son bacterias que habitan en el tracto intestinal de seres humanos y animales, y su presencia en concentraciones altas suele señalar contaminación fecal en el agua.

Según el FDOH, esa contaminación puede proceder de aguas pluviales, de los desechos de mascotas y fauna silvestre, y de aguas residuales humanas.

La entidad advirtió que las bacterias pueden ingerirse o penetrar la piel a través de un corte cuando su concentración es alta, y que la exposición puede derivar en enfermedades gastrointestinales, infecciones o sarpullidos.

Las alertas por enterococos tienden a multiplicarse tras episodios de lluvias intensas, cuando las escorrentías arrastran residuos urbanos hacia el mar.

Recomendaciones sanitarias

El FDOH pidió evitar cualquier actividad acuática en las playas señaladas y mantener fuera del área a niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

El aviso continuará activo hasta que nuevos análisis confirmen que la concentración bacteriana regresó a valores aceptables.

Las autoridades recomendaron consultar las actualizaciones oficiales en el portal Florida Healthy Beaches o comunicarse con el Departamento de Salud de Miami-Dade al teléfono 305-324-2400, y sugirieron optar por otras playas del sur de la Florida sin restricciones mientras dure la medida.

Temporada récord de sargazo

La advertencia sanitaria se produjo en un verano marcado por una acumulación histórica de sargazo en la costa.

La Universidad del Sur de Florida (USF) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmaron que la acumulación alcanzó niveles excepcionalmente altos en 2026, con impactos sostenidos en Miami Beach, Hollywood Beach y Key Biscayne.

El alga parda, que crece en el Atlántico y es transportada por corrientes y vientos, libera sulfuro de hidrógeno al descomponerse en la arena, un gas de olor intenso que puede irritar los ojos y las vías respiratorias, en especial en personas con asma.

“Estamos entrando en la temporada en que el sargazo comienza a crecer en el océano y aumenta el riesgo de que los vientos y corrientes lo lleven hacia la costa”, explicó Le Henaff, investigador vinculado al Laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF y al monitoreo satelital que la NOAA actualizó este año para anticipar las zonas de mayor riesgo.

Los gobiernos locales mantienen operativos diarios de limpieza para retirar el alga de la orilla. Ivan Castro, director de comunicaciones del Departamento de Parques de Miami-Dade, precisó el alcance de esas labores: “Nuestro permiso que nos da el estado es diario, por las 17 millas de playas que son del condado”.

Entretanto, la Ciudad de Miami Beach anunció que coordina con el Condado el uso de maquinaria especializada para dispersar y recoger las algas a lo largo de sus 7,5 millas de costa, mientras las autoridades ambientales anticipan que el fenómeno persistirá durante el resto del verano.