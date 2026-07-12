domingo 12  de  julio 2026
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Lionel Messi reconoce que "el partido contra Inglaterra es especial"

El duelo del miércoles, con Lionel Messi a la cabeza de Argentina, llega 40 años después de la mítica "Mano de Dios" de Diego Maradona ante los ingleses

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.

THOMAS COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KANSAS CITY.- Tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial, Lionel Messi afirmó que el próximo duelo ante Inglaterra, una selección a la que nunca enfrentó, "será un partido especial".

"Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial", dijo Messi tras la victoria del sábado de Argentina 3-1 ante Suiza en los cuartos de final.

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El duelo, que se disputará el miércoles en Atlanta, llega 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, liderara un triunfo memorable ante Inglaterra en el Mundial de México, con las heridas aún abiertas de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas ante Reino Unido cuatro años antes.

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"Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más otra vez y a veces se nota", dijo Messi después de un nuevo sufrido triunfo ante Suiza en el tiempo extra en Kansas City.

Un espectacular gol de Julián Álvarez en el minuto 112 rompió el empate 1-1 con el que se había llegado a la prórroga y aseguró un lugar para Argentina en las semifinales por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales.

"Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más", destacó el líder de los vigentes campeones.

Otra vez entre los cuatro mejores

Asimismo, el atacante del Inter Miami aseguró que, si bien, de por sí, es digno de destacar lo que está consiguiendo la albiceleste, los resultados cobran un valor adicional cuando se toma en cuenta que se trata del actual campeón defensor del torneo.

"Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales. No es fácil venir de ser campeón del mundo, de ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura y estar entre los cuatro mejores", recordó Messi.

"Volver a jugar una semifinal no es algo normal, por eso hay que disfrutarlo mucho porque no sabemos si se va a volver a repetir", afirmó. "Pasamos mucho tiempo sin ser campeones del mundo, así que todo lo que venga está bien que se disfrute y se le dé valor".

FUENTE: Con información de AFP

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