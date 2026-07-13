lunes 13  de  julio 2026
Colombia

Petro prohíbe que De la Espriella se posesione en una base militar

El acto está previsto para el 7 de agosto y expertos y juristas estiman complicada la logística para trasladar a los congresistas al recinto militar

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. &nbsp;

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

 

JUAN BARRETO / AFP

El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, prohibió el domingo que su sucesor Abelardo De la Espriella tome posesión en una instalación militar cuando la ley establece que sea ante el Congreso con sede en Bogotá.

Sin mayoría propia en el Legislativo, De la Espriella pidió al nuevo congreso que se instalará el 20 de julio que autorice que el acto de posesión se desarrolle en una guarnición militar, en línea con sus discursos a favor de la fuerza pública.

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"En servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia", dijo Petro por X.

El acto está previsto para el 7 de agosto y expertos y juristas estiman complicada la logística para trasladar a los congresistas al recinto militar para el juramento.

Petro, quien asegura tener pruebas de fraude en el balotaje y promueve entre sus seguidores una manifestación para el 20 de julio, indicó que "los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure".

"Y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares, ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando éste sea su comandante supremo", agregó.

El mandatario señaló: "Que Abelardo no me de la mano, es más o menos, un halago, pero obedezco las leyes de la constitución de 1991".

Añadió que "en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida" y que "mientras sea presidente defiendo las leyes y la constitución de un pueblo soberano".

FUENTE: Con información de AFP

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