Harrison Ford adelanta que "Indiana Jones 5" explorará el pasado del mítico personaje

"No voy a compartir esta historia con ustedes porque no me parece una buena idea", sentenció el veterano actor durante una entrevista con IGN. "Pero veremos un nuevo desarrollo en su vida, sus relaciones... veremos parte de su historia resuelta", declaró, dando a entender que el filme volverá la vista atrás para explicar ciertas partes inexploradas del pasado de Indy.