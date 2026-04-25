sábado 25  de  abril 2026
GASTRONOMÍA

Seminole Classic Casino celebra la apertura de Street Tacos

Street Tacos está abierto todos los días de 11:00 a.m. a 2:00 a.m. en Seminole Classic Casino

Street Tacos Food, la nueva propuesta gastronómica de Seminole Classic Casino.

Street Tacos Food, la nueva propuesta gastronómica de Seminole Classic Casino.

Cortesía/Seminole Classic Casino
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Seminole Classic Casino presentó su nuevo concepto gastronómico: Street Tacos, una propuesta que destaca sabores latinos y del sur de Florida. El lanzamiento fue una vibrante celebración en EatStreet que reunió a invitados VIP, celebridades e influencers para una noche de sabores, música y cultura.

El evento contó con una presentación en vivo de DJ Laz, así como la participación de destacados influencers, incluidos Scott Richter “The Big Jackpot”, Mr. and Mrs. Eats y MaxEats, quienes disfrutaron en primicia de las propuestas más destacadas del menú, inspiradas en la cocina latina y del sur de Florida.

Lee además
Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 
MÚSICA

Cazzu inicia gira Latinaje por Estados Unidos
Libro. Imagen referencial. 
LETRAS

Libro perdido de Virginia Woolf se publica por primera vez en español

Street Tacos ofrece una experiencia gastronómica tipo fast-casual enfocada en tacos frescos elaborados a mano y bowls llenos de sabor, que combinan especias, frescura y autenticidad en cada platillo. El concepto y el menú fueron desarrollados por la chef ejecutiva de Seminole Classic Casino, Cristina Lane, experta culinaria nacida en Puerto Rico y apasionada por los sabores auténticos y audaces.

Inauguración

Los invitados disfrutaron de una variedad de platillos distintivos, entre ellos tacos al pastor con salsa de piña asada, tacos de birria servidos con un rico consomé y bowls especiales como Chili Lime Salmon Bowl y Lomo Saltado Bowl. La experiencia culinaria se complementó con cócteles artesanales como Hibis-Kiss, batida de coco y frozen mango margarita con borde de sal negra marina.

“La respuesta de los visitantes ha sido increíble”, dijo Jason Stephens, director de Alimentos y Bebidas de Seminole Classic Casino. “Desde la experiencia culinaria hasta el ambiente, todo se logró tal como lo imaginamos. Este concepto aporta una energía distintiva a EatStreet y ofrece a nuestros visitantes otra razón para regresar y explorar”.

El evento de lanzamiento destacó la continua inversión del casino en mejorar su oferta gastronómica y la experiencia del visitante.

“Siempre estamos buscando maneras de elevar la experiencia de nuestros visitantes”, dijo Edward Aguilar, gerente general de Seminole Classic Casino. “Street Tacos aporta una propuesta nueva, vibrante e inspirada en la cultura, y la asistencia al evento de lanzamiento reflejó el entusiasmo del público”.

Street Tacos está abierto todos los días de 11 a.m. a 2 a.m. en Seminole Classic Casino.

Temas
Te puede interesar

Príncipe Harry asegura que siempre será parte de la familia real

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Ricardo de Montreuil seduce en un viaje culinario con "Mistura"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.
JUSTICIA

Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores queda a cargo de abogados públicos

El portaaviones más grande y poderoso del planeta, el USS Gerald Ford
LA CASA BLANCA

No es sólo Irán, EEUU construye un Nuevo Orden Mundial

El fiscal general interino Todd Blanche.
Seguridad

EEUU quiere reinstaurar pelotones de fusilamiento para la ejecución de los "criminales más peligrosos"

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DECIDEN

Miami-Dade aprueba construcción de 524 viviendas en antiguo campo de golf en Calusa tras años de polémica

Imagen referencial. 
Comentario

Acabemos con el castrismo para derrotar al Irán islámico

Te puede interesar

El operativo denominado Wrong Turn se llevó a cabo el 22 y 23 de abril.
OPERATIVO ANTITRATA

Cae grupo de 15 hombres en Miami tras operativo encubierto por intento de explotación de menores

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Eric Swalwell, exrepresentante demócrata en Washington y excandidato favorito de la izquierda para gobernador en California
POLíTICA

Nuevos escándalos sacuden una vez más al Partido Demócrata

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.
PROCESO

Defensa privada de Maduro y Flores garantiza continuidad del proceso judicial, explican expertos

Migrantes de países como Turquía, Jordania, Guatemala, Nicaragua, China e India, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos por Jacumba Hot Springs, California, esperan ser atendidos por agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza.
¿Batalla en el Supremo?

Corte federal bloquea orden de Trump que veta a migrantes irregulares solicitar asilo en la frontera

El fiscal general interino Todd Blanche.
Seguridad

EEUU quiere reinstaurar pelotones de fusilamiento para la ejecución de los "criminales más peligrosos"