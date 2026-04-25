Seminole Classic Casino celebra la apertura de Street Tacos

MIAMI.- Seminole Classic Casino presentó su nuevo concepto gastronómico: Street Tacos , una propuesta que destaca sabores latinos y del sur de Florida. El lanzamiento fue una vibrante celebración en EatStreet que reunió a invitados VIP, celebridades e influencers para una noche de sabores, música y cultura.

El evento contó con una presentación en vivo de DJ Laz, así como la participación de destacados influencers, incluidos Scott Richter “The Big Jackpot”, Mr. and Mrs. Eats y MaxEats, quienes disfrutaron en primicia de las propuestas más destacadas del menú, inspiradas en la cocina latina y del sur de Florida.

Street Tacos ofrece una experiencia gastronómica tipo fast-casual enfocada en tacos frescos elaborados a mano y bowls llenos de sabor, que combinan especias, frescura y autenticidad en cada platillo. El concepto y el menú fueron desarrollados por la chef ejecutiva de Seminole Classic Casino, Cristina Lane, experta culinaria nacida en Puerto Rico y apasionada por los sabores auténticos y audaces.

Inauguración

Los invitados disfrutaron de una variedad de platillos distintivos, entre ellos tacos al pastor con salsa de piña asada, tacos de birria servidos con un rico consomé y bowls especiales como Chili Lime Salmon Bowl y Lomo Saltado Bowl. La experiencia culinaria se complementó con cócteles artesanales como Hibis-Kiss, batida de coco y frozen mango margarita con borde de sal negra marina.

“La respuesta de los visitantes ha sido increíble”, dijo Jason Stephens, director de Alimentos y Bebidas de Seminole Classic Casino. “Desde la experiencia culinaria hasta el ambiente, todo se logró tal como lo imaginamos. Este concepto aporta una energía distintiva a EatStreet y ofrece a nuestros visitantes otra razón para regresar y explorar”.

El evento de lanzamiento destacó la continua inversión del casino en mejorar su oferta gastronómica y la experiencia del visitante.

“Siempre estamos buscando maneras de elevar la experiencia de nuestros visitantes”, dijo Edward Aguilar, gerente general de Seminole Classic Casino. “Street Tacos aporta una propuesta nueva, vibrante e inspirada en la cultura, y la asistencia al evento de lanzamiento reflejó el entusiasmo del público”.

Street Tacos está abierto todos los días de 11 a.m. a 2 a.m. en Seminole Classic Casino.