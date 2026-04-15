Confirman que nueva temporada de "The White Lotus" girará en torno al Festival de Cannes

Captura de pantalla de una imagen del rodaje de la nueva temporada de "The White Lotus", compartida por HBO.

MIAMI.- La esperadísima cuarta temporada de la exitosa serie de Mike White, The White Lotus, se desarrollará durante la prestigiosa celebración del cine, así lo confirmó HBO el miércoles al anunciar el inicio oficial del rodaje en la Riviera Francesa.

“La cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de The White Lotus a lo largo de una semana, durante el Festival de Cine de Cannes”, reza la sinopsis oficial.

Entre los hoteles que aparecerán se encuentran el Airelles Château de la Messardière, conocido como el Loto Blanco du Cap, y el Hôtel Martinez, conocido como el Loto Blanco Cannes.

Además de Cannes, la temporada se rodará en Saint-Tropez, Mónaco y París, aunque la historia seguirá ambientada en la Costa Azul.

Rodaje

La producción de The White Lotus estará presente durante todo el Festival de Cine de Cannes, mientras que el reparto estará allí durante tres o cuatro días en la segunda semana del festival y se espera que desfilen por la alfombra roja al menos una vez, según una fuente de Variety.

El Festival de Cannes de 2026 se celebrará del 12 al 23 de mayo y presentará nuevas películas de Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda y otros, además de homenajes a Barbra Streisand y Peter Jackson. Se desconoce si el rodaje de The White Lotus tendrá lugar durante el festival.