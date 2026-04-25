Cazzu inicia gira Latinaje por Estados Unidos

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

MIAMI.- Cazzu dio inicio a su paso por Estados Unidos con la gira Latinaje en The Chicago Theatre, donde además de música también dedicó algunos momentos para compartir con sus seguidores un poderoso mensaje.

“Tengo tantas cosas para decirles que no sé cómo empezar. Estoy y estamos muy emocionados de empezar nuestra gira y disfrutar con todos”, dijo al inicio del show.

Fue la noche del jueves 23 cuando La Jefa subió a la tarima para interpretar algunos de sus éxitos como La Cueva, Dolce, Con Otra e Inti, tema con el que las lágrimas brotaron de sus ojos.

“Lo hacemos con mucho amor. Yo me subo acá, les canto sin autotune para que sepan que a veces desafino, que a veces estoy más cansada que otras veces, enferma, triste, a veces demasiado feliz", manifestó. "Y con todo eso siempre me subo a un escenario, soy la persona más feliz del mundo, muchas gracias”.

Más adelante, Cazzu expuso que el álbum Latinaje nació del corazón y es un regalo para todos sus fans.

“Mi deseo más grande es que comprendan que Latinaje es un proyecto, un álbum, son ustedes, son todas estas personas que andan detrás. Nos toleramos entre todos los que pensamos diferente y nos respetamos y olviden el deseo de que toda la gente esté de acuerdo con ustedes”.

Por último, Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la intérprete, alzó su voz para pedir a las mujeres que sean felices y se cuiden entre sí.

“Sean felices, no se insulten, cuídense, es un momento muy delicado para personas como nosotros, cuidémonos entre nosotras".