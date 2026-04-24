viernes 24  de  abril 2026
Seguridad

EEUU quiere reinstaurar pelotones de fusilamiento para ejecuciones de "los criminales más peligrosos"

Actualmente, cinco estados de EEUU autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años

El fiscal general interino Todd Blanche.

El fiscal general interino Todd Blanche.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Justicia estadounidense anunció el viernes una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.

La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.

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"La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías", declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

Bajo el presidente Donald Trump, "el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas", dijo Blanche en un comunicado.

El presidente republicano puso fin en 2020 durante su primer mandato a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.

Hubo 13 ejecuciones por inyección letal durante los últimos seis meses de mandato de Trump, más que bajo cualquier líder estadounidense en 120 años.

"Para los crímenes más viles"

Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.

Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte "para los crímenes más viles".

Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.

Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.

Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.

Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.

FUENTE: Con información de AFP

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