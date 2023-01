Hija de Mel B recrea looks de su madre en las Spice Girls

Los fanáticos de las Spice Girls recuerdan a Mel B como una de las cantantes más atrevidas e irreverentes de la década de los 90, por lo que su hija compartió en sus redes tres de los looks con los que robó todas las miradas.

El primer atuendo se basó en el uso de un top y pantalón dorado metalizado, y revive el momento en el que Mel B posó para el tráiler de Spiceworld: The Movie, en 1997. Brown también pintó en su abdomen el tatuaje con letras chinas que su madre llevaba entonces, y peinó su cabello con el famoso space buns; tendencia que regresó en 2022.

Seguidamente, Phoenix Brown revivió el icónico conjunto estampado con pantalón baggy que su madre usó durante el lanzamiento del álbum Spice up your life, también en 1997.

Por último, la hija de Mel B sorprendió con el sexy atuendo que su madre utilizó en el videoclip de Say you’ll be there, donde la artista lució un top de leopardo acompañado de una mini falda negra con unas combat boots. En su Instagram, Phoenix compartió el proceso de transformación.

Phoenix tiene 23 años y es fruto de la relación de Mel B junto al bailarín Jimmy Gulzar. Posteriormente, la cantante se separó de Gulzar y tuvo dos hijas más, Angel Iris Murphy Brown, de 15 años, fruto del romance que tuvo con el actor Eddie Murphy entre 2006 y 2007, y Madison Brown Belafonte, de 11 años, producto de su relación con el productor Stephen Belafonte, matrimonio que terminó en divorcio en el 2017.

