Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022.

MIAMI.- El expríncipe Andrés de Gran Bretaña fue arrestado el jueves bajo sospecha de mala conducta durante su período como enviado comercial, en medio de investigaciones policiales en el Reino Unido sobre las acusaciones derivadas de los archivos de Jeffrey Epstein.

El arresto de un miembro de la familia real no tiene precedentes en la era moderna británica, ya que la policía informó que también está registrando dos propiedades, en el este de Inglaterra y el oeste de Londres, como parte de su investigación.

Se trata de un nuevo golpe humillante para el hermano el rey Carlos III, quien el año pasado fue despojado de sus títulos, y el jueves, durante su 66.º cumpleaños, fue puesto bajo custodia.

"Hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público", declaró la policía de Thames Valley en un comunicado, sin identificar al sospechoso, como es práctica habitual en el Reino Unido.

Los agentes "están realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk", añadió la policía, señalando que "el hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

Imágenes publicadas por medios británicos mostraron una flota de vehículos sin distintivos, presumiblemente vehículos policiales, llegando la madrugada del jueves a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en el este de Inglaterra, a la que Andrés se mudó a principios de mes.

El arresto se produce tras nuevas revelaciones de la semana pasada que parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual estadounidense convicto Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido.

"Preocupación"

En un correo electrónico de noviembre de 2010, visto por AFP, Andrés aparentemente compartió con Epstein información sobre varios países asiáticos tras una visita oficial a la región.

Según se informa, el exmiembro de la realeza, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, también envió al financiero estadounidense detalles del viaje —en el que estuvo acompañado por socios comerciales de Epstein—, junto con oportunidades de inversión meses después.

El año pasado, Carlos despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor, aunque sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono británico.

Esto siguió a que una de las acusadoras de Epstein, Virginia Giuffre, relatara con impactantes detalles en sus memorias póstumas las acusaciones de haber sido víctima de trata para tener relaciones sexuales con Andrés cuando era adolescente.

Anteriormente, había negado cualquier irregularidad en su relación con Epstein. Andrés llegó a un acuerdo en una demanda civil estadounidense interpuesta por Giuffre en 2022, sin admitir responsabilidad alguna.

La semana pasada, el rey expresó su "preocupación" por las presuntas acciones de su hermano y, en una declaración sin precedentes, señaló que el Palacio de Buckingham estaba "dispuesto a apoyar" a la policía.

Según la BBC, las directrices oficiales estipulan que los enviados comerciales tienen el deber de confidencialidad sobre la información sensible, comercial o política relacionada con sus visitas oficiales.

Andrés, cuyos vínculos con Epstein han provocado una espectacular caída en desgracia durante años, se desempeñó como enviado comercial británico durante una década desde 2001.

Según la Fiscalía de la Corona, la mala conducta en un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

"Mensaje contundente"

Andrés goza de una profunda impopularidad entre la opinión pública británica, y muchos celebraron su arresto el jueves. Según la legislación británica, puede permanecer detenido durante 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debe solicitar a los tribunales una prórroga de su custodia.

"Me complace. Es un mensaje contundente. Se lo merece. Se ha estado escudando en sus privilegios... durante demasiados años", declaró a la AFP en Londres la abogada Emma Carter, de 55 años.

Al menos nueve cuerpos policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando informes que parecen vincular al expríncipe con Epstein.

La policía de Surrey, sureste de Inglaterra, solicitó información el miércoles tras tener conocimiento de un informe censurado que denunciaba "trata de personas y agresiones sexuales a una menor" a mediados de la década de 1990.

El informe surgió en la última tanda de millones de archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. en relación con la investigación sobre Epstein, quien falleció en prisión en 2019.

Esto ocurre después de que figuras de alto perfil, como el ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown, hayan instado a la policía a investigar docenas de vuelos que datan de décadas atrás y que llegaron a aeropuertos del Reino Unido y están vinculados a Epstein.

En un artículo publicado en la revista New Statesman la semana pasada, Brown afirmó que le habían "informado en privado que las investigaciones relacionadas con el ex príncipe Andrés no verificaron adecuadamente las pruebas vitales de los vuelos", apodados por los medios británicos como el "Lolita Express".

"He pedido a la policía que examine esto como parte de la nueva investigación", declaró.

La Policía Metropolitana de Londres también ha iniciado una investigación sobre la relación entre el exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, y el financiero caído en desgracia.

FUENTE: AFP