EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.

MIAMI. - En una nueva medida de su política migratoria , el gobierno de EEUU informó que los agentes de inmigración podrán detener a ciudadanos en condición de refugiados legales que no han obtenido aún su residencia permanente en el país.

Con esta nueva disposición, el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) amplía su capacidad para revaluar las condiciones de los refugiados y practicar nuevos arrestos por razones de control adicionales y de seguridad nacional.

“Cuando un refugiado es admitido en EEUU, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señala el memorando del Departamento de Seguridad Nacional, que fue presentado por abogados del Departamento de Justicia como parte de un expediente judicial federal, según se informó.

Con este memorando, emitido por el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, y el director interino de ICE, Todd Lyons, se revoca la medida anterior acerca de los refugiados que han estado en el país durante un año.

En octubre de 2025, el gobierno anunció un límite máximo de admisión de refugiados de tan solo 7500 personas para el año fiscal 2026.

Nueva medida para refugiados

La nueva política significa que las personas con esa condición que viven en el país y que “no hayan ajustado” su estatus a residente permanente legal están expuestas a arresto por las autoridades que revisan su permanencia.

Es decir, si el refugiado no aplica o no cumple con el proceso, la DHS puede poner bajo custodia al refugiado y mantenerlo detenido durante la duración del proceso de inspección y examen de elegibilidad, se informó.

Si es encontrado inadmisible, podría enfrentar proceso de deportación.

Sugerencias para evitar la detención

Ante esa nueva medida, los refugiados que ya cumplieron un año viviendo en EEUU deben asegurarse que aplicaron para la residencia (I-485).

Si no lo han hecho, es importante consultar inmediatamente, pues no deben ignorar las notificaciones de USCIS o DHS.

No se verán afectados, aquellos que aplicaron al tiempo al ajuste, están cooperando con el proceso y no reportan problemas de inadmisibilidad.

FUENTE: Con información de usa.gov, cnnenespañol.com