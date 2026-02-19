jueves 19  de  febrero 2026
Elecciones de medio mandato

Trump critica el voto por correo y reitera que solo se debería permitir con "excepciones"

El presidente insistió ante la audiencia en que es necesario que se apruebe su propuesta de ley federal para exigir una prueba de ciudadanía al votar y criticó el voto electrónico

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso sobre la economía en la fábrica de Coosa Steel Corporation en Roma, Georgia, el 19 de febrero de 2026.

AFP
ROMA — El presidente Donald Trump criticó este jueves el voto por correo, que permite a los electores enviar las boletas de votación por correo antes del día de elección, en un esfuerzo del mandatario para que se apruebe una ley federal que exigiría una prueba de ciudadanía para votar.

“No queremos papeletas de voto por correo, excepto para militares, lejos, personas enfermas, discapacitadas o personas que están lejos, incluso de vacaciones”, indicó el mandatario en un mitin en el estado de Georgia.

Los comentarios del mandatario tuvieron lugar en una planta industrial de la pequeña ciudad de Roma, en Georgia, donde el republicano continuó con su gira torno a las elecciones intermedias que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Trump se ha mostrado contra el voto por correo en medio de su apoyo para la aprobación de la propuesta de ley SAVE America Act, que enfrenta un difícil camino en el Senado, tras ser aprobada por la Cámara de Representantes.

Ley no elimina el voto por correo

No obstante, la propuesta no incluye la eliminación del voto por correo que actualmente está establecido en al menos ocho estados, incluido Utah, un bastión republicano, y la capital estadounidense.

El mandatario también promocionó la necesidad de que los votantes presenten una identificación para evitar el fraude electoral. Actualmente 32 de los 50 estados tienen establecido este requerimiento y los otros tienen otros métodos para comprobar la identidad de los votantes.

“Los demócratas no quieren darnos la identificación de votante porque quieren hacer trampa”, acusó el presidente.

La ley, que también exigiría a los estados a exigir pruebas de ciudadanía para registrarse, se ha convertido en una batalla política del mandatario, que en su afán de garantizar la seguridad del voto y la decisión de los electores, ha llegado a referirse a la posibilidad de emitir una orden ejecutiva para evitar el posible rechazo del Senado.

Arancel

Trump dijo que "arancel" es su palabra favorita y defendió los logros financieros que atribuye a su política comercial.

“Siempre digo que mi palabra favorita en el diccionario es ‘arancel’. Me metí en problemas por decirlo, pero es mi quinta palabra favorita", aseguró el mandatario al subir al escenario rodeado de líderes republicanos locales y cientos de seguidores en una fábrica de acero.

Durante el discurso, Trump defendió que sus aranceles globales han sido positivos para la industria local, diciendo que plantas industriales de distintos estados han sido beneficiados con grandes pedidos de distintos productos por neumáticos, como no sucedía desde 2014.

Trump repitió, como en otros mitines realizados en Iowa o Pensilvania, frases sobre una supuesta baja histórica en el precio de las medicinas, alquiler de vivienda y en productos de primera necesidad.

Aranceles en riesgo

El mandatario alzó la voz para alertar a sus seguidores de que su autoridad para imponer los aranceles estaría en riesgo si la Corte Suprema decide limitar su poder ya que existe un caso pendiente por ser definido.

Aunque Trump aseguró que los aranceles han atraído empleos, durante su primer año de Gobierno el déficit comercial alcanzó un nuevo récord con un recorte de 80.000 empleos en las manufactureras estadounidenses, según registros oficiales.

"Tengo derecho a imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Países que nos han estado estafando durante años", dijo el mandatario.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
