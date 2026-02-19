El presidente Donald Trump instó el jueves a Irán a alcanzar un "acuerdo significativo" con Estados Unidos, en momentos en que se concreta un enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

"Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario habrá graves consecuencias", afirmó Trump en la reunión inaugural de la "Junta de Paz", su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Advirtió que Washington "puede que tenga que ir un paso más allá" si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: "Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días".

"Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar", sostuvo por su parte el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Trump anunció el jueves que Estados Unidos contribuirá con 10.000 millones de dólares a su recién inaugurada "Junta de Paz", destinada inicialmente para Gaza pero con ambiciones más grandes.

La reconstrucción de Gaza

"Quiero informarles que Estados Unidos va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz", dijo en su reunión inaugural, que congregó a unas dos docenas de líderes mundiales y altos funcionarios, incluidos varios de los aliados de Trump.

Las cadenas CNN y CBS informaron el miércoles que el ejército estadounidense está preparado para lanzar ataques contra Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente aún no ha tomado una decisión.

Citando funcionarios estadounidenses no identificados, el diario The Wall Street Journal asegura que Trump ha sido informado sobre sus opciones militares, "todas ellas diseñadas para maximizar el daño", incluyendo una campaña para "matar a decenas de líderes políticos y militares iraníes, con el objetivo de derrocar al gobierno".

Las amenazas no parecen amedrentar al régimen represivo de los ayatolás que quiere continuar con su programa nuclear tras asesinar en las calles a más de 7.000 personas, arrestar a más de 50.000 y preparar el degollamiento de 800 personas, que no ocurrió gracias al presidente Donald J. Trump.

