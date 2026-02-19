Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

El expresidente Barack Obama, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton asisten a la toma de posesión de Donald J. Trump.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump acusó este jueves al expresidente Barack Obama de revelar información clasificada, después que dijera que los extraterrestres "son reales" en una reciente entrevista en un pódcast.

“Dio información clasificada; se supone que él (Obama) no deba hacer eso”, dijo Trump a reporteros a bordo del Air Force One en un viaje hacia el estado de Georgia.

En una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, Obama aceptó una ronda de preguntas rápidas, en la que fue cuestionado sobre si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asintió, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".

"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos", añadió el exgobernante (2009-2017).

Grave error

Sin dar detalles, Trump aseguró que Obama "dio información clasificada. Cometió un grave error".

El actual mandatario estadounidense subrayó que él no sabe si los extraterrestres son reales o no.

Las declaraciones se dan después de que Obama aclarara en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan vasto, que es probable que haya vida ahí fuera", según su opinión.

Obama publicó un comunicado en Instagram posteriormente a la entrevista con el que aparentemente buscaba aclarar a qué se refería con sus comentarios, que se han vuelto virales.

“Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero como ha llamado la atención, permítanme aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan enorme que es probable que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que la posibilidad de que nos hayan visitado extraterrestres es baja, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que seres extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros. ¡De verdad!”.

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmarían la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

FUENTE: Con información de EFE