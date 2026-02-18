miércoles 18  de  febrero 2026
Revelan la causa de muerte Victoria Jones, hija Tommy Lee Jones

La hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue hallada sin vida en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco. La mujer tenía 34 años

El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones.&nbsp;

Captura de pantalla/Youtube/ The Independent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A un mes y medio de su fallecimiento, las autoridades han compartido la causa de muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones.

Recientemente, la Oficina del Médico Forense de San Francisco informó que la causa del deceso fue: "efectos tóxicos de cocaína". Además, se calificó el fallecimiento como un accidente.

Muerte

Según la información difundida por TMZ, Victoria fue encontrada la madrugada del 1 de enero. El portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco dijo al medio que sus unidades respondieron a una llamada a las 2:52 a.m., pero al llegar al lugar, Jones no tenía signos vitales, por lo que fue declarada muerta.

El 2 de enero, la familia de Victoria expresó su dolor, agradeció el apoyo recibido de familiares, amigos y seguidores, y solicitaron respeto a su privacidad.

Victoria fue fruto de la relación del actor Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Debutó en la actuación con Men in Black II, y también participó en la serie One Tree Hill en 2003 y en Las tres entierros de Melquiades Estrada en 2005, dirigida por su padre.

