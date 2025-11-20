IberoAmerican Film Festival consolida a Miami como capital del talento regional

MIAMI.- La organización WE ART inaugura IberoAmerican Film Festival Miami , un evento que celebra el arte, el cine y la rica cultura iberoamericana este jueves 20 de noviembre en el Koubek Center.

La velada promete ser una noche de celebración y distinción, con un programa diseñado para honrar la diversidad del talento de la región. Las presentadoras de la noche serán Lucía Riaño y Constanza Espejo.

RESEÑA La obra "Las sillas", un buen inicio para sala La 4ta. Pared

El punto cumbre de la cita será la proyección del primer capítulo de la serie MÁXIMA, una producción inspirada en la vida de la Reina Máxima de Holanda. El evento contará con la presencia de la actriz Agustina Palma, quien es parte del elenco.

Inclusión, educación y visibilidad

En vísperas de esta inauguración, Fernando Arciniega, organizador del evento, conversó en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la visión y los pilares de la séptima edición del festival, marcando un cambio estratégico en la programación.

Al ser consultado sobre los temas centrales de la selección de este año, Arciniega señaló una evolución respecto a ediciones anteriores.

"En ediciones anteriores nos hemos enfocado en celebrar el cine de un país invitado. Este año, en cambio, decidimos centrar la programación en la inclusión, la educación y el fortalecimiento de nuevas voces creativas” , explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibero-American Film Festival (@iaffm_official)

Este enfoque se materializa en varias iniciativas, contó, destacando el Taller de Producción Creativa, diseñado para conectar a escritores, directores y productores emergentes con las herramientas necesarias para la realización de sus proyectos.

Además, se ha implementado un programa educativo para niños, que ha logrado congregar a más de diez escuelas para introducir a las nuevas generaciones al lenguaje cinematográfico. El organizador subrayó el compromiso social del festival con un panel de accesibilidad, donde se proyectarán cortometrajes seguidos de un diálogo con especialistas en el tema.

"En resumen, este año celebramos a Iberoamérica en su conjunto y reafirmamos nuestro papel como plataforma de impulso y visibilidad para el talento de la región", concluyó.

Consolidación y puente cultural en Miami

Respecto a la evolución del impacto del festival en Miami, Arciniega expresó orgullo por el crecimiento que ha tenido en los últimos años.

"El impacto es evidente tanto en el aumento de alcance y audiencia como en la confianza que cineastas iberoamericanos, tanto consolidados como emergentes, depositan en nosotros. El festival se ha convertido en un punto de encuentro estratégico, un puente cultural y profesional que fortalece la presencia del cine iberoamericano en Miami”, destacó.

Asimismo, mencionó que diversos realizadores que han participado en el festival han logrado avanzar con éxito en sus proyectos, llevándolos a otros festivales o completando producciones que hoy circulan a nivel internacional.

Máxima: Un símbolo de diversidad global

Sobre la elección de la serie Máxima como pieza de apertura, Arciniega explicó que la decisión busca resaltar la amplitud de las narrativas Iberoamericanas.

“Marca el inicio de la celebración y demuestra que las historias iberoamericanas pueden expandirse a territorios globales, cruzar fronteras culturales y dialogar con públicos muy distintos”, explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibero-American Film Festival (@iaffm_official)

La presencia de la actriz Agustina Palma representa, a su juicio, la nueva generación de talento iberoamericano.

"Es una generación que crece sin límites geográficos y que conecta con las audiencias desde la autenticidad, la frescura y la ambición creativa. Tenerla en el festival es un honor y una inspiración para nuestra comunidad”, expresó.

Innovación y tecnología

De cara a las próximas ediciones, la misión del festival es seguir evolucionando, sin perder sus principios fundamentales. Arciniega anunció un enfoque en la innovación tecnológica.

"Nuestra misión es seguir evolucionando sin perder los principios que definen al festival. Cada año buscamos innovar en respuesta a las tendencias actuales, especialmente en el cruce entre cine y tecnología”, comentó.

Añadió que el taller de este año, realizado en colaboración con FilmPro y Adobe, está enfocado en el futuro del cine y las herramientas basadas en inteligencia artificial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IZZY Public Relations (@izzy_publicrelations)

"Para las próximas ediciones, continuaremos explorando nuevas tecnologías, formatos y metodologías de creación. Buscamos mantenernos como una plataforma viva, dinámica y alineada con las transformaciones culturales y tecnológicas que están rediseñando el mundo audiovisual", finalizó.

El programa oficial iniciará a las 6:00 PM con la alfombra roja y una recepción ambientada con música y arreglos florales. La proyección de MÁXIMA está pautada para las 7:00 PM, seguida de un cóctel a las 9:00 PM con paella preparada en vivo por Old Lisbon Restaurant, junto a una selección de bebidas y sabores especiales.

La cita será en el Koubek Center de la ciudad de Miami. Más informacion en: https://iaffm.com/