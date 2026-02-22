domingo 22  de  febrero 2026
Proyecto "Dancing Umbrellas" llena de color el cielo de North Miami Beach

Bajo el nombre de Dancing Umbrellas, la segunda instalación anual del programa Connecting and Painting Community eleva este año el arte del yarn bombing

El proyecto Dancing Umbrellas cuenta actualmente con más de 250 sombrillas tejidas y 100 hula hoops artesanales

Cortesía / Biblioteca de North Miami Beach
La iniciativa logró unificar departamentos que rara vez coinciden en un lienzo creativo.&nbsp;

Cortesía / Biblioteca de North Miami Beach
Estas sesiones de tejido se convirtieron en espacios de catarsis y acompañamiento.&nbsp;

Cortesía / Biblioteca de North Miami Beach
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lo que comenzó como una serie de talleres de tejido en la Biblioteca de North Miami Beach se ha transformado en un dosel flotante que redefine el paisaje urbano de la ciudad. Bajo el nombre de Dancing Umbrellas, la segunda instalación anual del programa Connecting and Painting Community eleva este año el arte del yarn bombing a una nueva dimensión.

Tras el éxito alcanzado en 2024 con la intervención de las palmeras de Hanford Boulevard, la edición de 2025 ha decidido mirar hacia arriba.

La muestra actual cuenta con más de 250 sombrillas tejidas y 100 hula hoops artesanales que flotan en el espacio público, creando un juego de sombras y texturas que se mueve al ritmo del viento.

Tejido social de cinco meses

La obra es el resultado de un esfuerzo humano monumental.

Durante cinco meses, más de 50 residentes mayores se reunieron semanalmente en la Biblioteca de North Miami Beach. Bajo la dirección de la artista y antropóloga Alicia María Vallejo (conocida como Alice in Flowerland), estas sesiones de tejido se convirtieron en espacios de catarsis y acompañamiento.

"No solo construyeron una instalación, sino una red humana", explica la organización. Para muchas participantes, el proyecto fue una vía de escape frente a la soledad o el duelo, transformando historias personales en patrones de crochet.

Colaboración

La iniciativa logró unificar departamentos que rara vez coinciden en un lienzo creativo.

En las jornadas ampliadas participaron desde oficiales de la Policía de NMB hasta personal de Obras Públicas, Parques y la Agencia de Reurbanización Comunitaria. Esta colaboración transversal busca que el arte no sea algo ajeno, sino un reflejo directo del espíritu de quienes gestionan y viven la ciudad.

Inspirado en el movimiento global del yarn bombing —que utiliza el tejido para humanizar el concreto—, Dancing Umbrellas busca consolidarse como una tradición anual.

Con esta instalación, North Miami Beach no solo exhibe arte, sino que celebra la identidad de una comunidad que ha decidido tejer su propio cielo.

