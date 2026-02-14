Influencer Isabella Ladera y Hugo García anuncian que esperan su primer hijo

MIAMI.- Atrás quedaron los malos días del 2025 para Isabella Ladera, cuando protagonizó con el reguetonero Beéle la filtración de un video íntimo de ambos. Ahora, la influencer venezolana celebra un nuevo capítulo en su vida junto a su pareja, el modelo peruano Hugo García.

A través de una entrevista exclusiva que concedió a la revista ¡HOLA!, la modelo compartió que se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo, el primero con García.

Más tarde, en Instagram ambos postearon una fotografía de ambos abrazados en una playa, mientras ella sostiene el eco que revela el embarazo. "Mitad tuya, mitad mía, nuestro", reza la publicación.

En las historias de la misma red social, ella compartió un video en el que García le toca la baby bump y escribió: “Se nos dio”.

Embarazo

En la conversación con ¡HOLA!, la venezolana reflexionó acerca del embarazo señalando que fue inesperado pero que lo recibe con emoción y gratitud.

"Me sentí muy feliz... Fue muy loco porque ya me había hecho varias pruebas anteriormente y todas me salían negativas. Entonces, agarro esa y me grabo, de hecho. Y cuando veo que fue positiva, me quedé en shock por los siguientes 10 minutos", confesó.

La influencer señaló que la decisión de no hacer público el embarazo en cuanto se enteró responde a un deseo de querer disfrutarlo en la intimidad y el calor del hogar, además de compartir esta etapa con sus seres queridos. Por ello, prefiere mantener en privado el tiempo de gestación que tiene.

Lo que sí no guarda es la emoción con la que ella y Hugo han recibido esta bendición. Enfatizó que para ambos era un sueño poder tener un hijo juntos.

"Estábamos en un parque, entonces yo no hallaba cómo decírselo, porque también quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota.... Entonces, estábamos en un parque, yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más'. Y llega un momento en que ya se lo digo", recordó.

"Y el niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela [la noticia] agradecido, muy feliz. O sea, desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos".

Sobre cómo comparte ahora este momento con su hija mayor, la venezolana asegura que le llena de alegría.

"Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto, porque yo soy una mami que siempre le está hablando, siempre conversa con ella, no importa la edad que tenga. Está emocionada y me da mucha felicidad y mucha tranquilidad eso, porque nunca pretendo que se sienta como excluida o como que la eche a un lado, sino que más bien esto es algo que compartimos, juntas".