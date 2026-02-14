sábado 14  de  febrero 2026
VIRAL

Influencer Isabella Ladera y Hugo García anuncian que esperan su primer hijo

En Instagram ambos postearon una fotografía de ambos abrazados en una playa, mientras ella sostiene el eco que revela el embarazo

La influencer venezolana Isabella Ladera y el modelo peruano Hugo García.&nbsp;

La influencer venezolana Isabella Ladera y el modelo peruano Hugo García. 

Captura de pantalla/Instagram/@isabella.ladera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Atrás quedaron los malos días del 2025 para Isabella Ladera, cuando protagonizó con el reguetonero Beéle la filtración de un video íntimo de ambos. Ahora, la influencer venezolana celebra un nuevo capítulo en su vida junto a su pareja, el modelo peruano Hugo García.

A través de una entrevista exclusiva que concedió a la revista ¡HOLA!, la modelo compartió que se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo, el primero con García.

Lee además
Gabrielle Henry, Miss Jamaica.
CONTROVERSIA

Miss Jamaica comparte fotografías tras accidente en Miss Universo
Un visitante observa un video mostrado en la vista previa para los medios de comunicación de Ponyo del Studio Ghibli del Museo de la Academia en Los Ángeles el 12 de febrero de 2026.
SÉPTIMO ARTE

Museo de los Óscar abre exposición sobre Hayao Miyazaki

Más tarde, en Instagram ambos postearon una fotografía de ambos abrazados en una playa, mientras ella sostiene el eco que revela el embarazo. "Mitad tuya, mitad mía, nuestro", reza la publicación.

En las historias de la misma red social, ella compartió un video en el que García le toca la baby bump y escribió: “Se nos dio”.

Embarazo

En la conversación con ¡HOLA!, la venezolana reflexionó acerca del embarazo señalando que fue inesperado pero que lo recibe con emoción y gratitud.

"Me sentí muy feliz... Fue muy loco porque ya me había hecho varias pruebas anteriormente y todas me salían negativas. Entonces, agarro esa y me grabo, de hecho. Y cuando veo que fue positiva, me quedé en shock por los siguientes 10 minutos", confesó.

La influencer señaló que la decisión de no hacer público el embarazo en cuanto se enteró responde a un deseo de querer disfrutarlo en la intimidad y el calor del hogar, además de compartir esta etapa con sus seres queridos. Por ello, prefiere mantener en privado el tiempo de gestación que tiene.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por HOLA! USA (@holausa)

Lo que sí no guarda es la emoción con la que ella y Hugo han recibido esta bendición. Enfatizó que para ambos era un sueño poder tener un hijo juntos.

"Estábamos en un parque, entonces yo no hallaba cómo decírselo, porque también quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota.... Entonces, estábamos en un parque, yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más'. Y llega un momento en que ya se lo digo", recordó.

"Y el niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela [la noticia] agradecido, muy feliz. O sea, desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos".

Sobre cómo comparte ahora este momento con su hija mayor, la venezolana asegura que le llena de alegría.

"Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto, porque yo soy una mami que siempre le está hablando, siempre conversa con ella, no importa la edad que tenga. Está emocionada y me da mucha felicidad y mucha tranquilidad eso, porque nunca pretendo que se sienta como excluida o como que la eche a un lado, sino que más bien esto es algo que compartimos, juntas".

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Llega a las salas de cine "Whistle", la nueva apuesta por el terror paranormal

Justicia y venganza en la nueva temporada de "Cross"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
ESCáNDALO

Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. video
SUCESOS

Incendio en la refinería Ñico López agrava la tensión energética en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.
POLÍTICA

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping.
ALARMA EN WASHINGTON

China aumenta su poderío nuclear y Trump reacciona

Thales Machado, secretario de gobierno del municipio de Itumbiara en Brasil, junto a su familia
SUCESOS

Tragedia en Brasil: secretario municipal mata a sus hijos y se suicida tras descubrir presunta infidelidad

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial. 
SALUD

Un corazón enamorado: cómo el amor puede salvar vidas

El Museo Americano de la Diáspora Cubana fue escenario del estreno mundial del documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados, una obra del cineasta cubano, radicado en México, Ernesto Fundora.
RESEÑA

"Estamos conectados": el grito de un artista libre frente a la dictadura cubana

Un hombre sostiene una foto de Alexei Navaln en un mitin el 18 de febrero de 2024 frente a la embajada rusa en Berlín, tras la muerte de su principal crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en una prisión del Ártico
INVESTIGACIÓN

Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Alemania acusan a Rusia de "envenenar" a Nalvani

Imagen referencial.
CRÓNICA

San Valentín: amar en tiempos donde todo parece reemplazable