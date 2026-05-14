viernes 15  de  mayo 2026
CONSEJOS

Cristian Ayala, influencer de habilidades sociales, explica por qué el éxito profesional no resuelve el bloqueo social

Facturar bien, tomar decisiones, liderar equipos. Conocido como Cristian Social, creador de contenido especializado en habilidades sociales, lleva años viendo por qué ese historial no mueve nada en este terreno específico

El influencer Cristian Ayala en un debate sobre redes sociales.&nbsp;

El influencer Cristian Ayala en un debate sobre redes sociales. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Existe un tipo de hombre que llega convencido de que ya debería tener esto resuelto. Factura bien. Tiene equipo. Toma decisiones todos los días que afectan a decenas de personas. Para ese hombre, reconocer que algo no funciona en su vida social no es solo incómodo. Es desconcertante. Porque según la lógica que lo trajo hasta donde está, las habilidades que lo hicieron exitoso deberían funcionar en cualquier terreno.

Cristian Ayala lleva años trabajando con ese perfil desde Yin Yang Game, su comunidad de habilidades sociales para hombres. Y lo que encontró no confirma esa lógica.

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“Creer que vender es lo mismo que relacionarse no lo es”, dice. “Es el mismo cerebro que los hizo exitosos jugándoles en contra. Se compraron treinta libros, miraron mil videos, hicieron cursos. Y siguen sin poder acercarse a la chica del café.”

La frase es directa. No busca suavizar nada.

Lo que describe Cristian Ayala es una confusión de sistemas. En el trabajo hay autoridad otorgada. Hay jerarquía. Hay un guion que ya existe antes de que uno entre a la sala.

En lo social, nada de eso está disponible. Se arranca de cero cada vez, sin cargo que respalde, sin protocolo que indique qué toca hacer a continuación.

Ahí es donde Cristian Ayala encuentra el error más común.

El hombre exitoso asume que su trayectoria debería compensar el bloqueo. “Si manejo un equipo de 40 personas, ¿cómo no voy a poder hablarle a alguien en una reunión?”, se dice. Y la respuesta, dice Ayala, es que son sistemas completamente distintos. Uno no entrena al otro. Y cuando el éxito profesional viene acompañado de ego, la combinación hace todo más difícil, no más fácil.

“El éxito profesional no compensa el bloqueo social. A veces lo agrava, porque le agrega ego al miedo. Y un tipo con ego y miedo es el peor combo posible para moverse”, dice Cristian Ayala. “El éxito profesional no compensa el bloqueo social. A veces lo agrava, porque le agrega ego al miedo. Y un tipo con ego y miedo es el peor combo posible para moverse”, dice Cristian Ayala.

Cuatro palabras. El peor combo posible.

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Lo que observa en quienes finalmente avanzan no es que hayan encontrado la técnica correcta. Es que dejaron de asumir que su historial profesional les daba ventaja en este terreno específico. Ese momento, dice, es el primero en que algo real puede empezar.

Antes de eso, no.

Puede ver más contenidos en su cuenta oficial de Instagram.

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