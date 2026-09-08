martes 8  de  septiembre 2026
REALEZA BRITÁNICA

Inglaterra conmemora cuarto aniversario del ascenso al trono de Carlos III

El soberano fue coronado después, el 6 de mayo de 2023, en la abadía de Westminster, a los 73 años, después de siete décadas como príncipe heredero

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 

AFP/Chris Radburn/Pool

LONDRES.- El cuarto aniversario del ascenso al trono del rey británico Carlos III se conmemoró este martes con salvas de cañón en el parque londinense de Hyde Park y en el castillo de Edimburgo, en Escocia.

La Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey disparó 41 salvas en Hyde Park, mientras que en la capital escocesa se efectuaron 21, el número básico establecido para un saludo real. En los parques reales de Londres se añaden 20 disparos a las 21 salvas reglamentarias.

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Los disparos se efectuaron a mediodía, como establece el protocolo para este tipo de celebraciones, y conmemoraron la llegada de Carlos III al trono el 8 de septiembre de 2022, tras la muerte de su madre, Isabel II, a los 96 años.

Coronación

El soberano fue coronado después, el 6 de mayo de 2023, en la abadía de Westminster, a los 73 años, después de siete décadas como príncipe heredero.

Según el registro oficial de las actividades de la familia real, en los últimos doce meses Carlos III participó en actos oficiales durante 164 días, frente a los 176 del año anterior y por encima de los 161 de su primer año de reinado y los 133 del segundo.

En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció que el monarca padecía un tipo de cáncer no especificado, por el que continúa recibiendo tratamiento, si bien mantiene su agenda de trabajo tras un periodo inicial de convalecencia.

Así, en octubre de 2025, hizo una visita de Estado al Vaticano, donde se reunió con el papa León XIV, y el pasado abril realizó un viaje a Bermudas y Estados Unidos, donde se convirtió en el segundo monarca británico reinante en dirigirse al Congreso estadounidense, lo que figuró entre sus actividades más destacadas en el exterior.

FUENTE: Con información de EFE

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