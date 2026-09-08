martes 8  de  septiembre 2026
INMIGRACIÓN

Perú evalúa acuerdos para repatriar por barco a cientos de inmigrantes de Venezuela

El ministro del Interior informó al Congreso que el Ejecutivo busca acuerdos con Caracas para la nueva tanda de expulsiones de personas en situación irregular

Inmigrantes venezolanos presentan sus documentos al subir a un bus que los llevará a Trujillo, Perú.
Inmigrantes venezolanos presentan sus documentos al subir a un bus que los llevará a Trujillo, Perú. EFE/Ernesto Arias
Por Santiago Perales

LIMA.- El gobierno de Perú informó al poder Legislativo que evalúa acuerdos con Caracas para proseguir la expulsión a Venezuela de cientos de inmigrantes en situación irregular por barco, aunque no detalló el inicio ni el procedimiento de los operativos para los repatriados.

El ministro del Interior, César Astudillo, dio a conocer los planes del gobierno de Keiko Fijimori durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, se informó este martes.

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“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos. Y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, aseguró el funcionario.

De Perú a Venezuela

Estas expulsiones, de las cuales no precisó número, se sumarían a los 1,635 extranjeros sacados en lo que va de 2026 de ese país suramericano, uno de los destinos más frecuentes de inmigrantes venezolanos en situación de migración forzada por la crisis humanitaria compleja desde 2015.

Un año después, entre 2017 y junio de 2018 habían llegado a Perú 462, 661 personas jóvenes procedentes de Venezuela, según la Superintendencia Nacional de Migraciones citada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos.

En este contexto, miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua habrían aprovechado la ola de inmigrantes provenientes de Venezuela durante años para infiltrarse y penetrar la sociedad peruana.

Medios locales informaron que el gobierno trasladó desde el Callao hacia Caracas, en agosto, a tres integrantes del Tren de Aragua que habían cumplido condena en Perú, en un avión de la Fuerza Aérea para ser entregados a autoridades venezolanas.

Inmigrantes irregulares, no delincuentes

El gobierno de Perú dijo en julio que hasta ese mes había llevado adelante más de 2.500 operativos de verificación y control migratorio en coordinación con la Policía Nacional.

Astudillo dejó claro durante su exposición ante el Congreso peruano que “estar en situación migratoria irregular no es delito”, tras hacer explicar que no es lo mismo un inmigrante que continúe en el país en modo irregular a otro que reingresa al país después de haber sido expulsado.

“Ser ilegal en el país no es delito”, señaló.

El ministro explicó en la actualidad las autoridades están incorporando todos los datos de identificación de las personas expulsadas con la finalidad de detectar eventuales reingresos utilizando documentación distinta

También se informó que de concretarse el acuerdo para repatriación por barco, el gobierno peruano ampliaría el esquema de deportaciones que venía realizándose por con aeronaves de las Fuerzas Armadas.

FUENTE: Con información de agencias, hbanoticias.pe; infobae; idehpucp.pucp.edu.pe

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