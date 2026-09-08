Abogados de Lindsay Clancy estiman solicitar indulto presidencial, tras anulación de juicio

La acusada Lindsay Clancy mira al jurado al concluir su juicio por asesinato en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, el 4 de septiembre de 2026.

NUEVA YORK. - El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, terminó este viernes en juicio nulo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime, por lo que el caso queda ahora en manos de la Fiscalía y la defensa, que deberán decidir si afrontan un nuevo juicio, negocian un acuerdo o ponen fin al proceso.

Se espera que Clancy pase años en confinanmiento, ya que está recluida en un centro psiquiátrico estatal a donde regresó luego de la anulación del juicio. Cabe resaltar que en caso de ser encontrada no responsable penalmente, estaría obligada a pasar años de hospitalización en este lugar o en otro similar.

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Este lunes se conoció extraoficialemnte que la defensa de Clancy elevará su voz y solicitará al presidente Donald Trump que le otorgue un indulto. La noticia no fue confirmada, pero se espera una reacción de esta índole tras la suspensión del juicio.

Aquí algunas claves para entender este largo proceso.

¿Por qué se declaró nulo el juicio?

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, declaró nulo el proceso después de que el jurado, compuesto por doce personas, comunicara por tercera vez en siete días que no podía alcanzar un veredicto unánime.

La decisión se produjo después de que la defensa intentara evitar el juicio nulo mediante una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, en la que alegó que uno de los miembros del jurado no estaba siguiendo las instrucciones del juez y estaba impidiendo alcanzar un veredicto unánime. La petición fue rechazada.

¿Queda Clancy libre de los cargos?

No. Un juicio nulo por un jurado bloqueado no equivale a una absolución. Los tres cargos de asesinato siguen vigentes y la Fiscalía puede volver a llevar el caso a juicio.

Clancy se enfrenta a tres cargos por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury.

¿Puede haber un segundo juicio?

Sí. La Fiscalía puede solicitar que se celebre un nuevo juicio por los mismos cargos. El hecho de que el primer proceso terminara sin veredicto no impide, en principio, que vuelva a juzgarse a Clancy.

La decisión sobre si presentar de nuevo el caso tendrá ahora especial importancia porque el primer juicio terminó sin que los doce miembros del jurado pudieran ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad penal de la acusada.

¿Qué otras opciones tiene la Fiscalía?

La Fiscalía también puede decidir no continuar con el proceso o buscar un acuerdo con la defensa que permita cerrar el caso mediante una declaración de culpabilidad por cargos diferentes o menos graves.

Por ahora no se ha anunciado cuál de estas vías escogerá la acusación.

¿Qué defendía Clancy?

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, admite que mató a sus tres hijos, pero se declaró no culpable de asesinato.

Su defensa sostuvo durante el juicio que sufrió un episodio psicótico relacionado con la depresión posparto y que su estado mental, junto con una atención sanitaria que consideró inadecuada, impedía atribuirle responsabilidad penal por las muertes.

La Fiscalía sostuvo, por el contrario, que Clancy mató conscientemente a sus hijos y que era responsable penalmente de sus actos.

¿Qué podía decidir el jurado?

Los jurados podían declarar a Clancy culpable de asesinato en primer o segundo grado, o de homicidio involuntario. También, podían declararla no culpable o determinar que no era penalmente responsable por problemas de salud mental.

El hecho de que no alcanzaran un acuerdo impidió que ninguna de esas posibilidades se materializara en un veredicto.

¿Qué pasa ahora con Clancy?

Clancy permanece internada en un centro psiquiátrico, donde se encuentra desde su detención en 2023 después de intentar suicidarse tras las muertes y quedar parcialmente paralizada.

La declaración de juicio nulo no implica por sí misma el final de su internamiento ni de los cargos que pesan contra ella.

¿Cuándo se decidirá el futuro del caso?

Sullivan ha fijado una audiencia para el 29 de septiembre, en la que las partes deberán abordar los próximos pasos del proceso.

Para entonces, la Fiscalía y la defensa tendrán que afrontar la principal incógnita que deja el juicio nulo: si el caso volverá a los tribunales para un nuevo juicio o si ambas partes encuentran otra vía para resolverlo.

¿Por qué nulo?

Un juez declaró nulo el pasado viernes el juicio contra una mujer estadounidense que mató a sus tres hijos pequeños, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

Lindsay Clancy, de 36 años, reconoció haber estrangulado a Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, pero afirmó que sufría psicosis posparto, lo que la eximiría de responsabilidad penal.

Tras siete días de deliberaciones, el jurado de 12 miembros no logró la unanimidad, requisito en este tipo de procesos en Estados Unidos. Un solo miembro del jurado se opuso a declarar a Clancy no culpable por locura.

"En este momento, voy a declarar que el jurado está en punto muerto y voy a declarar nulo el juicio", dijo el juez William Sullivan.

La fiscalía debe decidir ahora si vuelve a presentar el caso con un nuevo jurado.

"Tomaré esa decisión en breve", dijo Tim Cruz, el fiscal del condado de Plymouth, Massachusetts, a periodistas.

Kevin Reddington, el abogado de Clancy, dijo que su cliente y los demás miembros del jurado se vieron defraudados por el hombre que se negó a votar por un veredicto de no culpabilidad.

"Fueron despojados por un solo hombre, fuera cual fuera su agenda", dijo Reddington a periodistas. "Espero que ese tipo pueda dormir tranquilo por la noche".

Clancy permanecerá en una institución psiquiátrica en espera de saber si habrá nuevo juicio.

El proceso televisado de cinco semanas contra Clancy, en el que declararon más de 80 testigos y que incluyó días de testimonios desgarradores, ha suscitado un debate en Estados Unidos sobre la salud mental materna.

Clancy se declaró no culpable por razón de locura y afirmó que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos.

Sus abogados dijeron que esto se debía a una psicosis posparto, una afección que, según los expertos, afecta aproximadamente a entre una y dos mujeres por cada 1.000 nacimientos.

Los fiscales rechazaron ese argumento y sostuvieron que Clancy había planificado cuidadosamente los asesinatos de sus hijos y que era capaz de comprender las consecuencias de sus actos.

Psiquiatras y personas cercanas a Clancy, así como su esposo del que está separada, estuvieron entre los testigos que declararon durante el juicio sobre su frágil salud mental.

El presidente Donald Trump reaccionó al resultado del proceso este viernes.

"Es una tragedia horrible", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Asumo que habrá otro juicio".

"Atención médica pésima"

Decenas de mujeres vestidas de rosa se han presentado en el tribunal de Plymouth para mostrar su apoyo a Clancy y hacer una declaración sobre la salud de las mujeres.

Durante los alegatos finales, Reddington, el abogado de Clancy, dijo que ella había hecho numerosos pedidos de ayuda antes de los asesinatos, pero que había recibido una "atención médica pésima" de parte de los médicos a los que acudió.

Tras los asesinatos en la casa familiar en Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023, Clancy se lanzó por una ventana del segundo piso en un aparente intento de suicidio que la dejó paralizada de la cintura para abajo.

La exenfermera enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si era declarada culpable de asesinato en primer grado.

El jurado también tenía la opción de declararla culpable de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, o no culpable por falta de responsabilidad penal, veredicto que implicaría su internación en un centro psiquiátrico.

El juicio ha reavivado el recuerdo de un caso similar que también conmocionó al país hace 25 años, el de Andrea Yates, una madre de Texas que ahogó a sus cinco hijos en 2001.

Yates fue condenada inicialmente y sentenciada a cadena perpetua, pero en un nuevo juicio en 2006 fue declarada no culpable por locura y recluida en un hospital psiquiátrico.

FUENTE: Con información de AFP/EFE