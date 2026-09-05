¿La Premier compra superioridad o solamente compra más caro?

El centrocampista argentino del Chelsea, Enzo Fernández (número 08), remata de cabeza a portería, pero el disparo se va desviado durante el partido amistoso de pretemporada entre el Chelsea y la Real Sociedad en Stamford Bridge, Londres, el 15 de agosto de 2026.

La Premier League volvió a ganar la batalla económica del mercado de fichajes. Los clubes ingleses fueron responsables de ocho de las diez operaciones más caras del verano y el gasto total del campeonato superó los 4.000 millones de dólares. Pero la cifra plantea una pregunta: ¿la enorme inversión convierte realmente a la Premier en una liga superior o simplemente le permite comprar más caro?

El caso de Enzo Fernández resume esta realidad. El argentino dejó el Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City a cambio de unos 162 millones de dólares, en la operación más cara del verano. Los Citizens también incorporaron a Anderson Elliot por unos 155 millones y al marroquí Bouaddi Ayyoub por 110 millones.

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La inversión del City tiene una explicación deportiva. El equipo de Enzo Maresca afrontó una profunda renovación de su centro del campo después de las salidas de Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjani Reijnders.

Pero no todos los grandes gastos tienen el mismo resultado.

Tottenham protagonizó otro de los grandes desembolsos del verano con tres operaciones entre las diez más caras: Sandro Tonalli por 125 millones de dólares, Mateus Fernandes por 115 y Savinho por 102. Pese a la inversión, el equipo seguía sin encontrar los resultados esperados.

El contraste con España resulta inevitable

Real Madrid y Barcelona no pueden competir con la capacidad de gasto de la Premier, pero han demostrado que no necesitan hacerlo para construir equipos capaces de competir por los grandes títulos. El conjunto blanco pagó alrededor de 160 millones de dólares, variables incluidas, por el joven delantero marfileño Yan Diomande, mientras que el Barcelona incorporó a Anthony Gordon por unos 93 millones.

El debate no pasa únicamente por el precio, sino por el rendimiento de cada inversión.

La diferencia es todavía más llamativa al observar al Paris Saint-Germain. Después de años como protagonista del mercado mundial, el campeón de Europa cambió su estrategia. El PSG ingresó más de 450 millones de dólares por ventas y gastó alrededor de 140 millones en incorporaciones.

La Premier compra más y más caro; el PSG vende y reinvierte con mayor prudencia; Real Madrid y Barcelona concentran sus recursos en operaciones capaces de cambiar el nivel de sus plantillas.

La liga inglesa continúa estando un escalón por encima en capacidad económica. Sus ingresos permiten asumir cifras inalcanzables para buena parte de Europa. Pero el mercado también demuestra que el dinero tiene rendimientos diferentes.

Gastar 160 millones puede convertirse en una operación extraordinaria o en un problema. Gastar 90 puede resultar decisivo si el futbolista encaja. Y gastar más de 100 millones no garantiza siquiera que un equipo deje de sufrir.

La Premier vuelve a ser la gran ganadora del mercado en millones. Falta comprobar si también lo será en resultados.

Porque en el fútbol no gana quien más gasta. Gana quien mejor utiliza lo que tiene.