¿Cuánto aumentan los pagos para los beneficiarios del Seguro Social en 2027?

MIAMI. - La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) se prepara para anunciar los pagos de los beneficios que se obtendrán en 2027, los cuales tendrán un aumento para favorecer a todos los ciudadanos inscritos en sus programas en EEUU .

En cuánto ascenderán los montos dependerá del ajuste por el costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) que podría ser del 3.6%, el más alto de los últimos tres años, según estimaciones, con base en los datos de inflación de los meses de agosto y de este septiembre, próximos a publicarse.

SEGURIDAD SOCIAL Jubilados instan al Congreso y a Trump a aumentar pagos de la seguridad social para el próximo año

Una vez que estos se den a conocer a partir del jueves próximo, la SSA podrá anunciar el monto definitivo del COLA y también el 14 de octubre el aumento definitivo de los beneficios que podrá recibirse a partir de enero de 2027, según el calendario oficial.

El COLA 2027 se aplica a los jubilados, sobrevivientes, los del Seguro de Incapacidad (SSDI) y los de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), todos ellos beneficiarios de los programas de la SSA, quienes pueden calcular el aumento de sus pagos mensuales.

Aumentos del Seguro Social

La ecuación es simple: si la inflación sube, los beneficios del Seguro Social también, y esto obedece al propósito del SSA de ajustar el poder adquisitivo de los beneficiarios al ritmo del costo de la vida.

Según publicaciones, es posible aproximarse al aumento que tendrían los beneficios a partir de 2027.

La SSA utiliza para sus cálculos no solo la inflacion sino también la comparación del promedio del indice de precios para trabajadores urbanos y empleados administrativos (CPI-W( de los tres últimos meses (julio, agosto y septiembre de 2026) con el promedio de esos mismos meses de 2025.

Según los cálculos, con un ajuste del COLA de 3.4% en forma hipotética, el beneficio promedio de un jubilado, por ejemplo, obtendrían un pago aproximado de 2,157 dólares con el aumento estimado de 71 dólares al mes.

Sin embargo, se precisa que el monto real dependera del beneficio de cada persona, del COLA definitivo y de posibles deducciones de Medicare que podría reservarse una porción del aumento.

Los centros de servicios de este programa federal de salud y el Medicaid, que concluyen sus programas temporales en 2026, dará a conocer en los próximos días las primas definitivas para 2027, según se informó.

FUENTE: Con información de as.com.us; usatoday.com