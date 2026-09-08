martes 8  de  septiembre 2026
CORONA

Príncipe Harry y Meghan sorprendidos por declaraciones del rey Carlos III

Trascendió que el rey Carlos III había emitido el comunicado debido a las peticiones del entorno de aclarar si el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido estaba vinculado a la familia real

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película "El Rey León" en Londres el 14 de julio de 2019.

AFP/Tolga Akmen
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle, junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibeth, a Reino Unido sigue sin pasar desapercibido.

Luego de que el rey Carlos III emitiera un comunicado en el que aclaraba que los duques de Sussex actualmente no son miembros activos de la familia real, razón por la que no se les debe dar la distinción de llamarlos 'su alteza real'; ahora trasciende que la carta tomó por sorpresa a Harry y Meghan.

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Según un portavoz de la pareja, los duques no estaban al tanto de que se enviaría dicha carta a los medios de comunicación, y que ellos fueron notificados de la misma apenas una hora antes de su distribución.

People señala que el príncipe Harry y su esposa quisieron comunicarse con el rey para consultarle por algunos puntos de la carta, pero no fue posible.

"A las 15:09, el equipo de la pareja logró contactar con el príncipe Harry, que se encontraba en una reunión, para informarle de que le estaban preguntando sobre algunos puntos de la carta. Sin embargo, a las 15:11 (hora del Reino Unido), les comunicaron que la carta ya se había distribuido a los medios de comunicación", reseña la revista.

Trascendió el lunes 7 de septiembre que el rey Carlos III había emitido el comunicado debido a las peticiones del entorno de aclarar si el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido estaba vinculado a la familia real.

La carta fue emitida por el Lord Chambelán, Lord Benyon, por orden del rey.

"Es bien sabido que en enero de 2020 los duques renunciaron a sus funciones representativas en nombre del Soberano y ya no son miembros activos de la Familia Real. Esta posición, distinta de las funciones estatales y reales que desempeña la Familia Real en activo, y con la libertad personal que les brinda en cuanto a independencia financiera y protección de su privacidad, tal como ellos desean, seguirá siendo plenamente respetada", reza la misiva.

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