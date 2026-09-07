lunes 7  de  septiembre 2026
MONARQUÍA

Carlos III reitera que los duques de Sussex no son miembros activos de la familia real

Después de años viviendo en Estados Unidos, Harry y Meghan regresaron inesperadamente a vivir al Reino Unido en agosto junto a sus dos hijos pequeños

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda

LONDRES.- El rey Carlos III afirmó este lunes que el príncipe Harry y su esposa Meghan no deben ser considerados "miembros activos de la familia real", sino ciudadanos que actúan a título privado desde su regreso al Reino Unido.

El hijo menor del monarca británico dejó el país y renunció a sus obligaciones como miembro de la realeza en 2020, por una disputa dentro de la familia real.

Lee además
El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA

Carlos III inaugura exposición del simbólico Tapiz de Bayeux junto a Emmanuel Macron
La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.
TRIBUTO

Cambio de guardia de Buckingham homenajea a Dolly Parton con una versión de "9 to 5"

Al renunciar a sus obligaciones reales y abandonar el Reino Unido, perdieron la protección policial sistemática a la que tenían derecho.

Sin embargo, después de años viviendo en Estados Unidos, Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, regresaron inesperadamente a vivir al Reino Unido en agosto junto a sus dos hijos pequeños.

El regreso del príncipe, que tiene el título de duque de Sussex, generó debates sobre si los contribuyentes deben asumir el costo de la seguridad de la pareja.

Comunicado

En una carta, Carlos III deja claro que la posición de la pareja es "similar a la de los ciudadanos" comunes y corrientes y que no se les debe dar la distinción de llamarlos "su alteza real".

Los denominados "miembros activos de la realeza" son aquellos que desempeñan funciones oficiales en nombre del monarca. Para ello, reciben apoyo administrativo y de otro tipo de la Casa Real.

En la misiva, divulgada por lord Chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real, el rey señaló que, tras el traslado de la pareja, recibieron varias "solicitudes de orientación".

La carta se emitió para "ayudar a evitar dudas o confusiones", señaló.

"Es bien sabido que, en enero de 2020, el duque y la duquesa renunciaron a desempeñar funciones representativas en nombre del soberano y ya no son miembros activos de la familia real", señaló la misiva.

"Esta posición, distinta de las funciones estatales y reales que asumen los miembros activos de la familia real, y con la libertad personal que le brinda a la pareja en cuanto a la independencia financiera y la protección de su privacidad según lo deseen, seguirá siendo respetada plenamente", agregó.

Además, la declaración precisa que "las labores caritativas del duque y la duquesa son un asunto personal" y algo que realizan a "título privado".

El Comité Ejecutivo de Protección Real y VIP (Ravec) de Reino Unido —un organismo independiente supervisado por el Ministerio del Interior— decide qué políticos, miembros de la realeza y otras personas reciben protección policial.

Enrique se enfrentó al ministerio en los tribunales después de que Ravec redujera su nivel de seguridad tras su mudanza en 2020 a Estados Unidos y perdió su intento de revertir la decisión. Sin embargo, su retorno a vivir en el Reino Unido puede hacer que el comité reevalúe los riesgos para su seguridad.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Juanes celebra 25 años de trayectoria con gira por Norteamérica

Vinculan a política mexicana con muerte de Jenni Rivera

Princesa Leonor inicia estudios universitarios en la Carlos III de Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. (AFP).
Nueva política

Trump plantea ayudas de hasta $9.000 por hijo para familias con un padre dedicado al hogar

Cazas F-35 de Lockheed Martin
NUEVOS CAZAS

Homestead se convierte en foco de vigilancia hacia Cuba y el Caribe

Un avión de carga de Amazon se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar en el aeropuerto, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). 
FLORIDA

Autoridades recuperan la caja negra del avión de Amazon que se estrelló en el aeropuerto de Miami

Manjit Singh Bedi, uno de los estafadores más buscados por el FBI. (FBI).
Programa federal

FBI captura en India a uno de sus "estafadores más buscados" por fraude de $600.000 al SNAP

Chris Wrigth, secretario de Energía de EEUU y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Facebook)
COMICIOS

Secretario de Energía de EEUU: "Elecciones en Venezuela ya se avecinan"

Te puede interesar

Un avión de carga de Amazon se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar en el aeropuerto, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). 
FLORIDA

Autoridades recuperan la caja negra del avión de Amazon que se estrelló en el aeropuerto de Miami

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Cazas F-35 de Lockheed Martin
NUEVOS CAZAS

Homestead se convierte en foco de vigilancia hacia Cuba y el Caribe

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
CUBA

Por qué la caída del régimen castrista es inevitable

Chris Wrigth, secretario de Energía de EEUU y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Facebook)
COMICIOS

Secretario de Energía de EEUU: "Elecciones en Venezuela ya se avecinan"

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. (AFP).
Nueva política

Trump plantea ayudas de hasta $9.000 por hijo para familias con un padre dedicado al hogar