La historia de amor de Javier Bardem y Penélope Cruz en cinco películas

Javier Bardem y Penélope Cruz posan en la alfombra roja de la presentación de la película Bunker, que compite en la edición 83 del Festival de Cine de Venecia.

VENECIA.- Trabajaron juntos por primera vez hace tres décadas en una tórrida historia, "Jamón, jamón", y ahora presentan en Venecia "Búnker", sobre un matrimonio en crisis. Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, una de las parejas más glamurosas del cine mundial, han compartido cartel en una decena de películas.

"Jamón, jamón" (1992)

Bardem y Cruz coincidieron por primera vez en la pantalla en esta cinta de Bigas Luna, en la que encarnan a dos jóvenes en un pueblo cuyas vidas acaban cruzándose. Los intérpretes, que entonces no estaban juntos, protagonizaron escenas de alto voltaje, y el filme pasó a la historia como el encuentro premonitorio de esta pareja explosiva.

"A Bigas le debo una mujer que amo, dos amigos del alma y una carrera que nunca soñé con poder tener", escribió Bardem cuando falleció el director catalán en 2013.

"Carne trémula" (1997)

En esta película de Pedro Almodóvar, Bardem y Cruz no comparten escenas: él representa a un policía y ella tiene una breve pero memorable aparición al principio de la historia. Encarna a una joven embarazada que da a luz en un autobús, con la ayuda de una mujer mayor, interpretada por... la actriz Pilar Bardem, la madre de Javier.

Cruz, al hablar en una ocasión de esta primera colaboración con Almodóvar, dijo: "Mi historia con Pedro comienza pariendo en un autobús y con Pilar Bardem. Es impresionante. Era como un anticipo de la vida que nos esperaba juntas", en alusión a la que se convirtió en su suegra.

"Vicky Cristina Barcelona" (2008)

La película que cambió sus vidas. La cinta de Woody Allen --con la que Cruz ganó el Óscar a la mejor interpretación de reparto-- los volvió a reunir en una historia romántica, un reencuentro que desembocó en su relación en la vida real.

Bardem interpreta a un hombre que es objeto de deseo de Scarlett Johansson, Rebecca Hall y la propia Cruz. El actor recordaba hace unos años en una charla en Cannes que, durante el rodaje, con Johansson y Hall, se sentía tranquilo. Pero a la actriz española casi ni le dirigía la palabra, como en la escuela cuando no hablas con la niña que realmente te interesa, bromeó.

Pero los sentimientos acabaron aflorando: "Me acuerdo de una escena en la que teníamos que besarnos, en una cama. Nos besamos, besamos y besamos", y al final los cámaras se habían ido.

Se casaron en 2010 y Allen les envió la secuencia como regalo de bodas.

"Loving, Pablo" (2017)

En este drama sobre Pablo Escobar, Bardem interpreta al temido narcotraficante colombiano y Cruz a una periodista con quien tuvo una relación amorosa en los años 1980. El filme, dirigido por el español Fernando León de Aranoa, se estrenó en Venecia.

"Yo allí era un hijo de puta y ella era la víctima y lo odiaba. Me odiaba a mí, odiaba el papel, le encantaba el proceso, le encantaba el papel, le encantaba Fernando [de Aranoa], pero íbamos hacia zonas muy oscuras", contó Bardem en Cannes.

"Un día dormí en el sofá [...] Ella decía: 'no quiero volver a verte, no quiero volver a ver tu bigote, vete al sofá'", recordó el actor entre risas.

"Todos lo saben" (2018)

En este thriller, situado en un pueblo en España, Cruz encarna a una madre cuya hija desaparece al final de una boda. Y Bardem a un antiguo novio que tuvo.

El cineasta iraní Asghar Farhadi estaba encantado de haber trabajado con ellos.

"Son una familia armoniosa, con una simplicidad con sus hijos única. Representan el símbolo de la pareja feliz y enamorada", dijo el orcarizado director de "La separación" y "El cliente".