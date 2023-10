Inicia ciclo de proyecciones del Miami New Media Festival

La coordinadora del festival, Milagros González, informó que la exposición incluirá este año dos obras hechas en realidad virtual de los artistas Sandra Portal-Andreu (Huellas) y María Theresa Bartist (Begrabung). Además, estarán presentes las obras seleccionadas a través de la Rome Art Week y que serán anunciadas en los próximos días.

Inicio del festival

Como artistas invitados participan: Ariadna Canaan, Néstor García, Cheryl Maeder, Diana Block, Manuela Covini, Ricardo Arispe, Muu Blanco, Carlos Cuellar Brown e Ilian Arvelo.

La cita para el opening del festival es este sábado 07 de octubre, a las 6:00 pm, en la sede de Arts Connection Foundation (676 NW 23 st. Miami, FL 33127). El evento incluirá un brindis y la presentación del performance del artista Carlos Cuellar Brown, experimentado sanador y músico terapeuta certificado.

Posteriormente, el sábado 21 de octubre está prevista la noche de performance y el festival estará presente en el Doral International Art Fair (DIAF), que se llevará a cabo del 03 al 05 de noviembre en el Doral Cultural Center.

Además, por séptimo año consecutivo, la última semana de octubre será el turno de la proyección en Roma, en el marco de la Rome Art Week.

Miami New Media Festival Miami New Media Festival. Cortesía/Miami New Media Festival

Proyección de obras del festival

A continuación la lista de obras en competición:

Wandel de MariaKorporal (Alemania)

The Garden of Galactic Delights de Gürkan Mihci (Estados Unidos)

Sound of Valar de Miguel Antonio Contreras Hincapie (Venezuela)

Fromthe place wherethe light goesout de Sandrine Deumier (Francia)

The HEALING de Johannes Christopher Gerard (Paises Bajos)

Look at you after the war / xquisitecorpse de Hernando Urrutia (Portugal)

[Self] Insertions: The Human League Factor de José Cruzio y Demónio António (Portugal)

Iceberg de Fran Orallo (Reino Unido)

I just found a hair of your son my be disde table de Pepe Reyes Caballero (España)

Silence de Jean-Michel Rolland (Francia)

Iconoplast de Sara Bonaventura y GianmarcoLeprozo (Italia)

entrEEspecies / Between Species de Laura Cabrera y Sira Cabrera (España)

Zover de Anne-Sarah Le Meur (Francia)

An Eternal Idleness de Matteo Campulla (Italia)

Ghosts and Guardians de Geraldine Erman

RANTRE de StevenBaboun (Haiti)

Shadow toSubstance de Mu Tuan (Taiwan)

If Only We Had Eyes To See de Peter Whittenberger (Estados Unidos)

Noche de San Juan de Marco Caridad (Estados Unidos)

Nois evegetation: off spring de Szabina Péter (Hungría)

Anti WarSounds 1 de Muu Blanco (Estados Unidos)

TERRA NOSTRA de Ionee Waterhouse (Estados Unidos)

Above The Same Waters de Alydia Wever (Aruba, Países Bajos)

Watchfacing de Hakan Lidbo (Suecia)

NEURAL COEVOLUTION de Pedro Morales (Estados Unidos)

Endless Wilderness of the Everglades de Bryan Hiveley (Estados Unidos).