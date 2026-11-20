El actor francés Gerard Depardieu regresa a la sala tras un receso en el cuarto día de su juicio, en el que se le acusa de agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021.

PARÍS.- La policía francesa está investigando al legendario actor Gérard Depardieu y al escritor Michel Houellebecq por un caso de violación grupal y agresiones sexuales a raíz de la denuncia de una actriz presentada el año pasado, por hechos ocurridos durante un rodaje en 2018.

Estas acusaciones, reveladas por el medio de investigación Mediapart y confirmadas el viernes a la AFP por fuentes cercanas al caso, trascendieron después de que a principios de semana el famoso intérprete francés, de 77 años, renunciara a apelar en un juicio por agredir sexualmente a dos mujeres en otro rodaje, asumiendo la condena.

El actor, mundialmente conocido por "Cyrano de Bergerac" y que cuenta con más de 200 películas y series de televisión en su haber, espera conocer la próxima semana de si será juzgado por violación a otra actriz.

El nuevo caso concierne una denuncia presentada en mayo de 2025 contra Depardieu, Houellebecq, de 70 años, y el director de la película durante la cual tuvieron presuntamente lugar los hechos, Guillaume Nicloux, de 60 años, según una fuente cercana.

Las pesquisas están en manos de la policía judicial de París, añadió otra fuente.

Los hechos denunciados se remontan al 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de "Thalasso", donde Depardieu y Houellebecq se interpretan a ellos mismos en un centro de talasoterapia.

Mediapart publicó elementos de la denuncia, confirmados a la AFP por una fuente cercana al caso.

Según este medio, una actriz y bailarina, de origen eslavo, denuncia una violación grupal y agresiones sexuales que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2018 en Cabourg, en Normandía, en el norte de Francia, durante el rodaje de una escena de "Thalasso".

Concretamente, Depardieu está acusado de violación y agresiones sexuales en grupo, y Houellebecq de agresiones sexuales y de complicidad en violación grupal.

Nicloux, por su parte, está acusado de complicidad en violación y agresiones sexuales en grupo y por la grabación de imágenes de carácter sexual que atentan contra la intimidad.

"Por la fuerza" y "por sorpresa"

Alexandra (nombre modificado) asegura que Depardieu la penetró "por la fuerza" y "por sorpresa" con sus dedos, mientras Houellebecq le "bloqueaba el cuerpo".

La actriz, que entonces tenía 32 años, afirma haber "rechazado violentamente" a Depardieu con su pierna en dos ocasiones, pero que él habría insistido, "introduciendo de nuevo su dedo" y "efectuando movimientos".

La denunciante también acusa a Houellebecq de haberle practicado un cunnilingus sin su consentimiento.

Una de las abogadas de la actriz, Carine Durrieu Diebolt, contactada por la AFP, no quiso pronunciarse. Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron. Y Houellebecq, contactado a través de su editorial, tampoco quiso responder.

Depardieu, uno de los actores más conocidos del cine francés, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, como parte de la reacción de la industria audiovisual francesa al movimiento #MeToo.

Houellebecq, que saltó a la fama por "Las partículas elementales" a finales de los años 1990 y ganó el prestigioso premio Goncourt en 2010 por "El mapa y el territorio", es uno de los escritores franceses más conocidos a nivel internacional, y también uno de los más polémicos.