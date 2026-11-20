MIAMI.- La Feria del Libro de Miami , que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el domingo 22 y lunes 23 con actividades para toda la familia.

El evento literario se lleva a cabo en el Wolfson Campus de MDC, 300 N.E. 2nd Ave, en el Downtown de la ciudad.

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Programación del viernes 20 de noviembre

Los adolescentes leen los Premios Nacionales del Libro 2026: Miami – Multigénero | 10:00 am - 11:30 am

Los galardonados con el Premio Nacional del Libro 2026 en la categoría de Literatura Juvenil leerán fragmentos de sus libros, los comentarán y responderán preguntas de estudiantes del condado de Miami-Dade. Presentado por Sabaa Tahir , ganadora del Premio Nacional del Libro y autora de Empire.

Hora del cuento con el autor: Chris Baumann lee Alyxander: Defensor de la Humanidad | 10:30 am - 11:30 am

Alyxander, Defensor de la Humanidad es el primer libro de una nueva serie de Chris Baumann. Narra la aventura de Alyxander, un perro muy especial, cuyo paseo por la playa con su amigo Gabriel lo lleva a una aventura épica de proporciones mitológicas, donde Alyxander se inspira para ser valiente y heroico, demostrando bondad y empatía.

Micrófono abierto de poesía para adolescentes | 11:30 am - 12:30 pm

En esta experiencia única de micrófono abierto, los adolescentes están invitados a experimentar con máquinas de escribir antiguas, crear su propia poesía y subir al micrófono para compartir sus palabras con el público. El presentador del evento, Oscar Fuentes, también conocido como El Poeta de Biscayne, inspirará, guiará y animará a los participantes. Contaremos con música en vivo, DJs, poesía oral y la invitada especial Flor Ana, cantautora y poeta, quien interpretará canciones originales y compartirá su poesía en vivo en el escenario.

Bob Shop Brass | 12:45 pm - 1:45 pm

Bop Shop Brass es una banda de metales llena de energía, con sede en Miami. Rompiendo los esquemas de lo que puede ser una banda de metales, el grupo fusiona funk al estilo de Nueva Orleans, hip-hop y jazz, con una sola regla: ¡solo ritmos pegadizos! Formada en 2021, la banda cuenta con un colectivo de músicos de primer nivel, que destacan por su música y arreglos originales que cautivan al público.

Una velada con Victoria Aveyard sobre Tempestad: Una novela – Ficción | 7:00 pm

En Tempest: A Novel de Victoria Aveyard, Cat Rose sabe lo que es vivir en dos mundos y en dos épocas. Antes, era Lady Catrine Rose del Imperio Meridiano, encadenada a un señor despreciable con una fortuna menguante. Ahora, es la Viuda Rose, reina de una taberna pirata en el Mar de Lyria, decidida a ser dueña de su propio destino. Pero las mareas cambian y los vientos se transforman. El Imperio se cierne en el horizonte, con todo el peso de su armada empeñado en recuperar las ricas colonias y aplastar a la república pirata de una vez por todas. Barco tras barco es capturado, salvo uno, capitaneado por un pirata que continuamente evade tanto la horca como la espada: el legendario Valerian Kane. Con su temible barco y su extraña conexión con el canto del mar, Valerian es el único hombre que amenaza al Imperio, y el único hombre al que Cat ha amado. La moderadora es la autora RJ Valldeperas, Daughter of the Dark .

Encuentro con Jaime Bayly hablando sobre Los golpistas – Ficción | 7:00 pm

Jaime Bayly presenta Los golpistas, su nueva novela que reconstruye con pulso narrativo el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Bayly combina hechos reales con ficción para explorar las tensiones entre militares, empresarios y políticos atrapados por sus propias contradicciones, y le dedica un lugar central a la relación entre Chávez y Fidel Castro, cuya sombra ideológica marcó buena parte de la crisis.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.