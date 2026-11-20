MIAMI.- Casi 17,000 cubanos solicitaron asilo en Brasil durante los primeros cinco meses de 2026 y Uruguay registró un saldo migratorio positivo de 5,946 ciudadanos de la isla, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) correspondiente al primer semestre del año.

El reporte señala que alrededor de 3,000 nacionales cubanos ingresan cada mes a territorio brasileño a través de Guyana, consolidando un nuevo corredor migratorio desde el Caribe hacia Sudamérica frente a la disminución de los desplazamientos irregulares hacia EEUU.

De acuerdo con los datos recopilados entre enero y mayo, Brasil contabilizó 16,982 peticiones de asilo de ciudadanos cubanos, mientras Uruguay registró un promedio mensual aproximado de 1,190 ingresos netos regulares, con asentamientos visibles en ciudades como Montevideo y Maldonado. La OIM destaca que muchos migrantes viajan primero por vía aérea hacia República Dominicana y luego a Guyana, desde donde cruzan de manera irregular hacia el norte brasileño, exponiéndose a abusos y redes de tráfico ilícito en las zonas fronterizas.

El informe observa además que en Centroamérica comienzan a registrarse estancias prolongadas, como ocurre en Costa Rica, donde los cubanos representaron el 10 % de los movimientos hacia el sur monitoreados en febrero y señalaron a ese país como destino final. Estos cambios coinciden con el desplome del 98 % en los cruces irregulares por la selva del Darién en Panamá durante el primer semestre de 2026, junto con reducciones del 75 % en Honduras y del 62 % en Guatemala en los flujos hacia el norte.

Según el director regional de la OIM para las Américas, Juan Francisco Espinosa, la caída de los cruces hacia EEUU no significa que la migración haya cesado, sino que los ciudadanos que huyen de la crisis en Cuba y en la región están redirigiendo sus rutas.

El organismo concluye que Sudamérica está dejando de ser únicamente una zona de tránsito para convertirse en un destino de permanencia a largo plazo para miles de migrantes cubanos.

FUENTE: Organización Internacional para las Migraciones