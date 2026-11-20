Entre sus roles más memorables destacan el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el del profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men.

Sir Patrick Stewart, aclamado actor de Star Trek y la saga X-Men, falleció el pasado 28 de octubre a sus 86 años debido a la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El certificado de defunción de Stewart indica paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, una forma progresiva de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el movimiento.

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El documento también revela que sus restos fueron tratados mediante hidrólisis alcalina —también conocida como cremación con agua— el 3 de noviembre, un proceso que utiliza agua y productos químicos en lugar de llamas.

La familia de Patrick anunció su fallecimiento en su página oficial de redes sociales, indicando que había sido despedido con el cariño de sus amigos y familiares, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas.

Tras su fallecimiento, amigos y colaboradores de toda la vida como Ian McKellen, Seth MacFarlane, Gates McFadden y Hugh Jackman le rindieron homenaje.

Del Lincoln Theatre al Enterprise

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Descubrió su pasión por la actuación a una edad temprana y, tras formarse en la Bristol Old Vic Theatre School, se unió a la Royal Shakespeare Company en 1966.

Su carrera alcanzó un hito en 1987 cuando fue elegido para interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación. La serie duró siete temporadas y lo impulsó al estrellato.

Entre sus roles más memorables también destaca el Profesor Charles Xavier en la saga X-Men. La caracterización que hizo del célebre mutante y guía espiritual se convirtió en un pilar indispensable de la saga, dejando su impronta en entregas clave como X2, X-Men: Días del futuro pasado, Logan y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Para los seguidores de la franquicia Marvel, la despedida de Patrick Stewart es aún más significativa. Su participación en Avengers: Doomsday se convertirá en el capítulo final para su papel como Charles Xavier, una interpretación que marcó a varias generaciones de espectadores.

Su contribución a las artes escénicas fue galardonada en 2010 por la reina Isabel II, quien lo nombró caballero del Imperio británico. Años más tarde, el intérprete repasó los hitos de su biografía personal y profesional en su libro autobiográfico de 2023, Making It So, una obra donde desgranó anécdotas de su niñez y su paso por la industria audiovisual.