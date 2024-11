J Balvin, Karol G, Maluma y otros músicos colombianos lanzan la colaboración "+57"

J Balvin, Karol G, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, Ovy on the Drums y DFZM se unen en la canción "+57".

MIAMI.- Los artistas colombianos J Balvin, Karol G, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, Ovy on the Drums y DFZM unen su talento para la colaboración +57 (código de área de Colombia), una pieza que como su nombre lo indica busca enaltecer el talento de su tierra natal.

Karol G publicó en Instagram una fotografía tomada desde el estudio de grabación en la que aparecen los exponentes del género urbano de la nación neogranadina que se unieron en la canción. Ovy on the Drums, quien ha trabajado en otras oportunidades con la medellinense, compartió un video con La Bichota en el que ambos reaccionan y bailan con la melodía.

Por su parte, el artista emergente DFZM señaló en una publicación: “Ustedes no saben la felicidad tan grande que estoy sintiendo ahora mismo, GRACIAS @karolg por hacer de mi vida un sueño”.

No es la primera vez que esta estrellas se unen en algún momento. Pero sí, es la primera en que todos se encuentran en un mismo sencillo.

"La pista llega tras la gira conjunta ¡Ay Bendito Ghetto! de Ryan Castro y Blessd en Estados Unidos y luego que Ovy on the Drums lograra su primer No. 1 como intérprete en cualquier lista de Billboard con su colaboración con Blessd “Mírame”, que encabeza Latin Rhythm Airplay", resaltó Billboard.

+57 se estrena este 7 de noviembre en todas las plataformas musicales.