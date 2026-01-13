martes 13  de  enero 2026
MÚSICA

Bad Bunny lidera las nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026

Este año, la trigésima octava edición del Premio Lo Nuestro se realizará el jueves 19 de febrero a las 7:00 p.m. ET, y será transmitido por Univision

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una vez más Bad Bunny lidera las nominaciones al Premio Lo Nuestro; pero esta vez no está solo, comparte la cima con Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro con 10 menciones cada uno. Beéle, Fuerza Regida y Karol G les siguen con ocho nominaciones, Xavi con siete, y Alejandro Fernández, Elena Rose, J Balvin, Maluma, Morat y Shakira con seis.

Entre los artistas emergentes de la temporada se encuentran Alleh, Clave Especial, Esaú Ortiz, Juan Duque, Macario Martínez, Estevie, Camila Fernández, Yailin La Más Viral y Yeri Mua.

Lee además
El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por uso de voz no autorizado
Bizarrap y Daddy Yankee. video
MÚSICA

Bizarrap y Daddy Yankee conquistan la radio de Estados Unidos y Puerto Rico

Los fanáticos podrán ingresar a la web oficial de la premiación para votar por sus artistas favoritos. La votación estará disponible hasta el 26 de enero.

Este año, la trigésima octava edición del Premio Lo Nuestro se realizará el jueves 19 de febrero a las 7:00 p.m. ET, y será transmitido por Univision.

Este año, la ceremonia honrará: "el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define", según un comunicado de prensa de la gala compartido por la revista Billboard.

Los organizadores de la gala manifestaron que álbumes como Debí Tirar Más Fotos, Tropicoqueta y Cosa Nuestra sirvieron de inspiración para dar con la temática de este año.

Categorías generales

Premio Lo Nuestro Artista del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro|Romeo Santos

Shakira

Canción del Año

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“DTMF” – Bad Bunny

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Latina Foreva” – Karol G

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Soltera” – Shakira

Album del Año

"¿Y Ahora Qué +?" – Alejandro Sanz

"111xpantia" – Fuerza Regida

"Babylon Club" – Danny Ocean

"Cosa Nuestra" – Rauw Alejandro

"Debí Tirar Más Fotos" – Bad Bunny

"Eterno" – Prince Royce

"Island Boyz" – Myke Towers

"La Ciudad" – Alleh & Yorghaki

"Palabra De To’s (Seca)" – Carín León

"Tropicoqueta" – Karol G

Mejor combinación femenina

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia

“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole

“Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar

“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso

“En 4” – Kenia Os & Anitta

“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy

“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq

“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs

“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar

“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del Año

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm

“Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves

“No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay

“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull

“São Paulo” – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta del Año

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís

“El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa

“Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin

“Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

“Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi

“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Tour del Año

"Cosa Nuestra World Tour" – Rauw Alejandro

"De Rey A Rey" – Alejandro Fernández

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" – Shakira

"Más Cerca De Ti Tour" – Marco Antonio Solís

"No Me Quiero Ir De Aquí Residencia" – Bad Bunny

"Vivir Sin Aire Tour" – Maná

Artista Revelación del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

Aria Bela

Camila Fernández

Delilah

Estevie

MAR

Paloma Morphy

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso

Música Cristiana – Canción del Año

“Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

“La Respuesta” – Gocho

“Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina

“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle

“Sonríele” – Daddy Yankee

“Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Afrobeats del Año

“Bien Pedos” – Xavi & Kapo

“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico

“San Blas” – Boza

“Sanka” – Ryan Castro & Dongo

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Categorías Urbanas

Artista Masculino del Año – Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

Artista Femenina del Año – Urbano

Anitta

Bad Gyal

Fariana

Karol G

Natti Natasha

Rainao

Tokischa

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Young Miko

Canción del Año – Urbano

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Hablame Claro” – Yandel & Feid

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Latina Foreva” – Karol G

“Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone

“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny

“Rio” – J Balvin

“Romeo” – Anitta

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano

“Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

“Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef

“Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko

“En La City” – Trueno & Young Miko

“Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty

“Love” – Clarent

“Nueva Era” – Duki & Myke Towers

“Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Court

“Tokischa Rmx” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R & ROA

Colaboración del Año – Urbano

“+57” – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

“Amg” – Eladio Carrión & Young Miko

“Doblexxó” – J Balvin & Feid

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Luna” – Wisin & Kapo

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao

“Portate Bien” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums

“Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

“Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

“Bing Bong” – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera

“Celos” – Tokischa & Bulin 47

“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel

“Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana

Álbum del Año – Urbano

Borondo – Beéle

Don Kbrn – Eladio Carrión

El Sobreviviente WWW – Wisin

Elyte – Yandel

Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid

Island Boyz – Myke Towers

Lo Mismo De Siempre – Mora

Sendé – Ryan Castro

Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel

Underwater – Fariana

Categorías Pop

Artista Pop Masculino del Año

Alejandro Sanz

Camilo

Danny Ocean

Juanes

Maluma

Manuel Turizo

Marco Antonio Solís

Pitbull

Ricardo Arjona

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina del Año

Aitana

Cazzu

Elena Rose

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenia Os

Laura Pausini

Shakira

Yami Safdie

Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock

Ca7riel & Paco Amoroso

Dnd I Do Not Disturb

Ha*Ash

Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Canción del Año – Pop

“Bronceador” – Maluma

“Con Otra” – Cazzu

“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash

“La Carretera” – Pedro Capó

“La Pelirroja” – Sebastián Yatra

“Mientes” – Reik

“Noviogangsta <3” – Emilia

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Soltera” – Shakira

“Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat

Colaboración del Año – Pop

“Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

“Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

“Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira

“Bunda” – Emilia & Luísa Sonza

“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini

“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

Canción del Año – Pop/Balada

“Alguien” – Carlos Rivera

“Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi

“El Reclamo” – Olga Tañón

“Tierra Mía” – Kany García

“Mujer” – Ricardo Arjona

“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

Álbum del Año – Pop

Cuarto Azul – Aitana

El Vuelo – Gloria Trevi

En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose

Haashville – Ha*Ash

La Carretera – Pedro Capó

Milagro – Sebastián Yatra

Noches De Cantina – Maná

Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert

¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera

Ya Es Mañana – Morat

Colaboración del Año – Pop-Urbano

“2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal

“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo

“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

“Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino

“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel

“Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción del Año – Pop-Urbano

“6 De Febrero” – Aitana

“A.K.A” – Mari La Carajita

“Cables Cruzados” – Farruko

“Carita Linda” – Rauw Alejandro

“Cosas Pendientes” – Maluma

“DTMF” – Bad Bunny

“Sirenita” – Ozuna

“Tengo Celos” – Myke Towers

“Tocando El Cielo” – Luis Fonsi

“Una Como Tu” – Jay Wheeler

Canción del Año – Pop/Rock

“¿Es En Serio?” – Ela Taubert

“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo

“Sabe Bien” – Pedro Capó

“Una Noche Contigo” – Juanes

“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano

“6 De Febrero” – Aitana

“Da Me” – Bad Gyal

“Esa Diva” – Melody

“Moja1ta” – Lola Indigo

“Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena

“Tatami” – JC Reyes

“Tuchat” – Quevedo

“Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

Categoría Tropical

Artista del Año – Tropical

Carlos Vives

Elvis Crespo

Gloria Estefan

Jerry Rivera

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Canción del Año – Tropical

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“Fuera De Lugar” – Venesti

“Hello, What’s Up” – Christian Alicea

“How Deep Is Your Love” – Prince Royce

“La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca

“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana

“Más Que Un Beso” – Luis Figueroa

“Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez

“Raíces” – Gloria Estefan

“Tú Con Él” – Rauw Alejandro

Colaboración del Año – Tropical

“Café Con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo

“La Diferente” – Lenier & Gente De Zona

“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche

“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy

“Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera

“Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

“Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana

“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia

“Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum del Año – Tropical

Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives

Eterno – Prince Royce

Gris – Luis Figueroa

Llegué Yo – Jerry Rivera

Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha

Poeta Herío – Elvis Crespo

Raíces – Gloria Estefan

Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona

Categorías de Música Mexicana

Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Eden Muñoz

Ivan Cornejo

Luis Angel “El Flaco”

Netón Vega

Oscar Maydon

Pepe Aguilar

Xavi

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Aida Cuevas

Ana Bárbara

Angela Leiva

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Carolina Ross

Chiquis

Lupita Infante

Majo Aguilar

Yuridia

Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Los Ángeles Azules

Los Tigres Del Norte

Canción del Año – Música Mexicana

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”

“El Amigo” – Christian Nodal

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega

“Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera

“Loco” – Netón Vega

“Me Prometí” – Ivan Cornejo

“Otro Capítulo” – Becky G

“Por Esos Ojos” – Fuerza Regida

“Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Colaboración del Año – Música Mexicana

“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano

“Crisis” – Becky G & Tito Double P

“En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina

“Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria

“Me Jalo” – Fuerza Regida Y Grupo Frontera

“Morena” – Netón Vega & Peso Pluma

“Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

“Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández

“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Canción Banda del Año

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”

“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme

“Una Historia Mal Contada” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“Una Peda Menos” – Banda Los Recoditos

“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera del Año

“Amé” – Christian Nodal

“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar

“Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar

“Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Sin Llorar” – Yuridia

Canción Norteña del Año

“Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga

“La Lotería” – Los Tigres Del Norte

“Me Gusta Mi Vida” – Intocable

“Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz

“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Fusión Música Mexicana del Año

“2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil

“Loco” – Netón Vega

“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida

“No Capea” – Xavi & Grupo Frontera

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

“Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray

“Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon

“La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P

“Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado

“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil

Álbum del Año – Música Mexicana

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

111xpantia – Fuerza Regida

De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández

Eden – Eden Muñoz

Encuentros – Becky G

La Lotería – Los Tigres Del Norte

Next – Xavi

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Sin Llorar – Yuridia

Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Temas
Te puede interesar

Michael B. Jordan expone cómo reaccionó su madre a broma de Nikki Glaser

Britney Spears considera volver a los escenarios lejos de Estados Unidos

"Sirat" lideran las nominaciones a los Premios Goya del cine español

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911