Jared Leto niega acusaciones de agresión sexual

El actor, productor y músico estadounidense Jared Leto asiste al estreno mundial de "Tron: Ares" de Disney en el Teatro Chino TCL de Hollywood, California, el 6 de octubre de 2025.

MIAMI.- Luego de hacerse público el avance de un documental de la BBC titulado Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood , el músico y actor se pronunció para negar las acusaciones de agresión sexual que cuatro mujeres denuncian en la investigación.

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, reza la breve declaración que el protagonista de Tron: Ares compartió con la revista People .

No es la primera vez que Leto es acusado de agresión sexual. En 2025, nueve mujeres denunciaron en un artículo publicado en el Air Mail que el artista se comportó de manera indebida con ellas; algunas eran menores de edad en ese momento.

Denuncias

En el documental, las mujeres exponen conductas sexuales delictivas por parte de Leto, una de ellas incluso sostuvo que mantuvo relaciones con el líder de 30 Seconds to Mars en su casa de California cuando ella tenía 17 y él 34 años. De ser así, el acto puede considerarse violación según la legislación de dicho estado.

“No era algo que le preocupara demasiado. Me dijo: ‘Me gustaría que me llamaras papi’. Y yo tenía dos opciones: fingir ser una niña pequeña o decir ‘mi niña pequeña’”, comentó la presunta víctima en el documental.

Una segunda mujer también relató cómo supuestamente fue agredida sexualmente en el baño de un motel. En su testimonio afirma haber tenido 17 años.

Una tercera señaló que el músico la amenazó con agredirla cuando tenía 19 años.

La cuarta mujer dijo a la BBC que Leto la manipuló y le hizo llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años. Según su historia, el artista le propuso tener relaciones sexuales en al menos una ocasión durante esas llamadas.

La investigación del medio británico también cuenta con testimonios de otras seis mujeres que alegan haber tenido encuentros sexuales lugar entre 2002 y 2016, cuando Leto tendría entre 31 y 45 años.

Presuntas pruebas

En el proyecto, personas vinculadas a la banda hablaron de forma anónima y señalaron que al vocalista le gustaba enviar mensajes de texto a menores de edad, así como también invitaba a chicas jóvenes al escenario durante sus presentaciones.

Un hombre, identificado como Brad, que estuvo de gira con la banda, afirmó que Jared Leto era: "una de las peores personas para las que he trabajado jamás".

La fuente aseveró que el equipo tenía instrucciones para buscar a chicas jóvenes e invitarlas al backstage después del espectáculo, donde el cantante hablaría con ellas en su camerino sin revelar lo que ocurría en privado.

La BBC señaló que Leto no respondió a sus solicitudes de entrevista y que se corroboraron los testimonios de las mujeres con amigos y familiares a quienes se les informó sobre los encuentros con Leto en aquel momento. Igualmente, cuentan con fotografías y mensajes que respaldan los relatos.