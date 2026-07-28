martes 28  de  julio 2026
FLORIDA

ICE detiene en Miami Beach a periodista venezolano con solicitud de asilo pendiente

Wilmer Solano es el periodista detenido por ICE, tiene permiso de trabajo vigente y una licencia de conducir válida

Oficiales del&nbsp;Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, ICE, por sus siglas en inglés.

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, ICE, por sus siglas en inglés.

TWITTER / @ICEgov
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo al periodista venezolano Wilmer Solano en Miami Beach pese a tener una solicitud de asilo pendiente, según denunciaron este martes su familia y una organización del gremio.

El arresto ocurrió en la zona de Haulover Beach el domingo pasado mientras él trabajaba, informó la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex), aunque el ICE no ha respondido a preguntas sobre la razón de la detención.

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"Solano tiene un proceso de asilo, permiso de trabajo y licencia de conducir válida de Florida. Ingresó en EEUU legalmente en 2015 y no posee antecedentes penales en este país, tampoco en Venezuela", sostuvo Apevex en un boletín informativo en su sitio web.

El periodista tiene más de 20 años de trayectoria, trabajó en el canal Globovisión de 2002 a 2008, y fue dueño y director de la agencia de noticias Zorro Comunicaciones C.A., desde donde cubrió campañas de opositores venezolanos, como Henrique Capriles y Julio Borges, detalló la agrupación.

Agresiones del régimen

El comunicador "fue víctima de agresiones vinculadas a su cobertura periodística" en Venezuela, donde en agosto de 2011 funcionarios de la alcaldía de Tinaquillo lo golpearon a él y a su camarógrafo, agregó Apevex.

También fue director en Venezuela del portal de noticias Responsabilidad Social Nota Responsable con una versión impresa en el Diario Tal Cual, que cerró por las restricciones del régimen chavista a la prensa, añadió la asociación.

Su esposa, María Moreno, lanzó una petición de apoyo en GoFundMe en la que asegura que "fue detenido sin una orden judicial y sin enfrentar cargos criminales", además de que "no tiene antecedentes penales, ha vivido en Estados Unidos durante casi 12 años y tiene un caso de asilo pendiente".

"Desde entonces, hemos seguido el procedimiento correspondiente para este proceso y aún estamos esperando una resolución. Wilmer siempre ha trabajado arduamente para apoyar a nuestra familia, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que cuente con la representación legal que necesita", escribió la Moreno.

Su caso se suma al de otros periodistas detenidos por el ICE, como la colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Nashville Noticias y Univision 42 en Tennessee detenida y liberada bajo fianza en marzo pasado, y el salvadoreño Mario Guevara, deportado tras cubrir una manifestación contra el presidente, Donald Trump, en Georgia en 2025.

La detención de Solano ocurre también tras una nueva regla de Trump que elimina el derecho de los solicitantes de asilo a tener una entrevista con un oficial, por lo que acelera las deportaciones de quienes tienen una petición pendiente.

FUENTE: Con información de EFE

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