BTS se retira de los Grammy tras introducción de la categoría de pop asiático

El grupo surcoreano de K-pop BTS saluda a sus fans desde el balcón del Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 6 de mayo de 2026.

SEOUL.- El fenómeno mundial del K-pop, BTS, anunció el miércoles que no presentará su música a los Premios Grammy del próximo año, tras la introducción por parte de la Academia de la Grabación de nuevas categorías, entre las que se incluye la de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

Se esperaba que las superestrellas surcoreanas compitieran por varios de los máximos galardones de los Grammy, incluido el de Álbum del Año, después de que su álbum de regreso, ARIRANG, se convirtiera en uno de los éxitos de ventas de este año.

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"Hemos decidido no participar en los Grammy este año", declararon los miembros de BTS en publicaciones coordinadas en sus cuentas individuales de Instagram.

"Esperamos que la música se escuche y se aprecie por lo que es, sin que se defina por región o idioma", añadieron.

BTS es el primer grupo completamente surcoreano en liderar la lista de sencillos más vendidos de Billboard en Estados Unidos, logro que consiguieron con su tema de 2020, Dynamite, su primer éxito cantado íntegramente en inglés.

A pesar de haber actuado en los Grammy y haber recibido varias nominaciones, incluyendo la de Mejor Video Musical, el grupo nunca ha ganado.

Nueva categoría

ARIRANG, cuyo título proviene de una canción folclórica surcoreana, incluye extensas letras en inglés y explora temas como la identidad coreana tras la pausa de la banda por el servicio militar obligatorio.

Sin embargo, no habría podido optar a la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática de los Grammy, una de las cinco nuevas categorías anunciadas el mes pasado, ya que exige que las obras presentadas hagan un uso significativo de al menos un idioma asiático.

La Academia de la Grabación declaró que el nuevo premio busca reconocer la excelencia artística en las interpretaciones de música pop asiática originarias de Asia o ampliamente reconocidas en los mercados asiáticos, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop.

La noticia generó reacciones encontradas en internet; algunos críticos argumentaron que se encasilla a los artistas asiáticos en una categoría aparte en lugar de reconocerlos junto a sus colegas internacionales.

FUENTE: AFP