miércoles 29  de  julio 2026
MÚSICA

Usher baja a fanática del escenario que no se sintió cómoda con su actuación

La mujer, identificada como Gabrielle Cheyenne, se pronunció en redes sociales para defenderse de los ataques que estaba recibiendo por no responder a la dinámica de Usher en tarima

Usher se presenta en el Nissan Stadium el 25 de julio de 2026 en Nashville, Tennessee.

Usher se presenta en el Nissan Stadium el 25 de julio de 2026 en Nashville, Tennessee.

AFP/Vía Jason Kempin/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Usher y una fanática vivieron un momento incómodo durante un concierto del artista. Todo ocurrió cuando el intérprete subió al escenario a una joven para hacer una dinámica con ella: sentarla en un sofá y cantarle una canción mientras le bailaba de forma sensual y se acercaba a ella.

El momento, que se viralizó en redes sociales, no parecía estar siendo de total agrado para la mujer, quien totalmente rígida se alejaba del músico para evitar un acercamiento más íntimo.

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Usher, al notar su expresión, paró inmediatamente el show y manifestó: "No creo que ella quiera estar en el escenario, ¿verdad?".

Acto seguido, el artista hizo señas al equipo de seguridad para que ayudaran a bajar a la joven, mientras recibía abucheos del público.

Reacción de la mujer

Horas más tarde, la mujer, identificada como Gabrielle Cheyenne, se pronunció en redes sociales para defenderse de los ataques que estaba recibiendo.

Cheyenne explicó que asistió al concierto junto con su madre, contaban con boletos cercanos a la zona al escenario, pero previo al inicio del espectáculo fueron reubicadas al área VIP.

Sobre el momento de la dinámica, dijo, que aceptó subir al escenario porque se trataba de una oportunidad que nadie rechazaría, pero que desconocía lo que sucedería en la tarima.

“¡No te dicen por qué vas a subir ahí! ¿Queríais que subiera ahí y me lo follara ahora mismo?”, escribió.

Asimismo, rechazó que en las redes se le insulte por no actuar como otras personas hubiesen querido. “¡No van a meterse en internet insultándome y faltándome al respeto y esperar que me quede tranquila! ¡No crean que van a acosarme por una experiencia que ustedes no vivieron!”.

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