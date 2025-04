JayM, un apasionado por la música que produce desde Miami

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JayM (@wtfisjaym)

Gracias a sus padres conoció desde muy pequeño el gusto por las sonoridades del pop y el rock; creció marcado por sonidos de solistas y bandas como John Mayer, Oasis, Panic at the Disco, Linkin Park, Blink 182, Fleetwood Mac, Guns n Roses, The Beatles, Juanes y Caramelos de Cianuro, leyendas que le ayudaron a cimentar su propio estilo como cantante, que según sus palabras lo define como Sadboy PopRock, aunque como compositor ha trabajado en proyectos de una variedad de estilos: incluyendo urbano, pop, electrónica y folk, tanto en español como inglés.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con JayM, quien recientemente lanzó su primer EP Morir feliz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JayM (@wtfisjaym)

-¿De dónde viene o cómo diste con tu nombre artístico?, ¿tiene algún significado en particular?

Muy fácil, 'JayM', pronunciado 'Yeiem' es la abreviación de mi nombre de pila, Juan Manuel, en inglés, pero escrito de manera más larga ya que en redes no puedes tener un nombre tan corto como “JM”, ¡podría decirse que es un ligero alargue de una abreviación!.

-¿Qué temáticas y sonoridades abordas en su primer EP y en qué te inspiraste para producirlo?

El EP se llama Morir feliz, llevando el mismo nombre de una de las canciones que lo conforma. Quise llamarlo así porque las tres canciones dentro de la producción hablan de ese sentimiento de casi obsesión cuando te enamoras por primera vez de alguien, cuando quieres entregarle toda tu vida, a pesar de apenas conocerla.

A nivel de sonido es una mezcla de rock y blues, pero con elementos modernos de producción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JayM (@wtfisjaym)

-Catalogas tu estilo musical como sadboy, ¿qué significa ese término en el ámbito musical y en lo que plasmas en tus canciones?

Mis amigos constantemente me dicen eso, que yo soy como si viviera en un estado perpetuo de despecho. No sé la causa o razón, pero cuando me siento a componer, las melodías y letras que me fluyen naturalmente suelen ser melancólicas, de despecho total.

-¿Qué es lo más difícil y lo más satisfactorio de empezar en el mundo musical de manera independiente?

Lo más difícil es tratar de competir en el mismo mercado donde están grandes artistas, pero con herramientas y presupuestos mucho más limitados. Lo bueno de esto, es que tienes completa libertad creativa para exponer tu proyecto sin alguien encima de ti que te ponga barreras.

-Siendo hijo de dos actores de amplia trayectoria en Venezuela, ¿alguna vez viste el mundo del arte dramático como una opción?

El cine y la televisión son de mis mayores pasiones, pero únicamente como espectador y aficionado, nunca me vi ejerciendo la actuación. Supe desde muy pequeño que lo mío era la música, aunque no descarto la posibilidad de hacer apariciones dramáticas en un futuro.

JayM.jpg El artista venezolano Juan Manuel Romero Sosa, conocido como JayM. Cortesía/Vía Luis Ugueto

-¿Cuál es el principal consejo que has recibido de tus padres para desenvolverse en el mundo artístico?

No copies a nadie, se tú mismo.

"Miami es un centro cultural"

-¿Qué te ha aportado la ciudad de Miami en tu sonido y formación musical?

La libertad de poder conectar con las personas más talentosas del mundo. Al final del día, Miami es un centro cultural y todos los artistas pasan por aquí.

Sobre JayM

El vivir en el sur de Florida le ha permitido a JayM codearse y aportar su talento artístico como músico a otros intérpretes de la talla de los colombianos Manuel Turizo y Beéle; los puertorriqueños Pedro Capó, Lynay y Jowell & Randy; el italiano Damiano David y la también venezolana Corina Smith, entre otros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JayM (@wtfisjaym)

A finales de 2024 lanzó su primer EP Morir feliz, compuesto por tres temas; su más recientemente sencillo titulado Fantasma salió en enero de este año con su videoclip oficial en la plataforma YouTube, el cual ya cuenta con más de 600 mil reproducciones.

"Por ahora voy sacando de sencillo en sencillo, pero dado que todo va de una misma línea y temática, no descarto la posibilidad de lanzar un álbum completo a largo plazo”, aseguró el artista venezolano.