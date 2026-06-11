Cultura Profética celebra el romanticismo y se aparta de las malas noticias en nuevo álbum

Los integrantes de la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética, Juan Carlos Sulsona, Eliut González, Willy Rodríguez y Omar Silva, en el estudio de grabación en San Juan, Puerto Rico.

SAN JUAN.- La banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética presenta este jueves su nuevo álbum, 'En bucle', que alude a las repetidas ocasiones que sus seguidores escucharán sus canciones de amor y romanticismo, apartándose de las malas noticias que abruman en las redes sociales.

Willy Rodríguez, cantante, compositor y bajista de la agrupación, lamentó en entrevista con EFE que algunos músicos se dedican a crear canciones sobre los sucesos negativos que ocurren en diversas partes del mundo en vez de trabajar otro tipo de letras.

"En este momento que estamos viviendo ahora, cada cual tendrá sus situaciones y querrá expresarse, pero la energía en general que venimos viviendo en este tiempo es de tener malas noticias en los medios sociales", aseguró Rodríguez desde el estudio de grabación del grupo, Sobrevolando, en Santurce (San Juan).

Critica el ego de algunos músicos

"No siento que depende de la música o del arte hablar sobre estas cosas y, en muchos casos, cuando sí se hace arte hablando de temas, en específico, sociales, mucho tiene que ver con ego. Es como: 'Mira qué virtuoso soy y mira cómo me importa esto'", agregó Rodríguez sobre la actitud de algunos artistas, según su percepción.

Para el intérprete de éxitos como 'Fruto de la tierra', 'Ilegal', 'Sube el humo' o 'Saca, prende y sorprende', "la música tendría que jugar un papel de descansar de eso" y "el activismo en los medios sociales es exagerado".

"Una cosa es hablar de los temas importantes o hacer de eso tu vida para que la gente te admire por eso, es un poco incómodo. Y siento que este disco trabaja el otro lado, el lado necesario: la intimidad, el hacer tu vida y dar ejemplo con tus pasos", reflexionó el cantante y compositor de la banda, que componen también Omar Silva, Eliut González y Juan Carlos Sulsona.

Por eso, Rodríguez dijo que algunos de sus seguidores han denominado el nuevo disco 'La Dulzura 2.0', como una especie de segunda parte del álbum 'La Dulzura' (2010), en el que predomina la música romántica y sensual y en el que la banda se apartó de los temas socio-políticos.

Cultura Profética, que cumple 30 años este 2026, trabajó durante un año para elaborar este nuevo álbum de 14 canciones junto a varios colegas artistas, entre ellos, el puertorriqueño Frido Vargas y el español SpreadLof.

Trabajan por primera vez con otros compositores

Según destacó Rodríguez, la mayoría de las canciones del nuevo disco obtuvieron principalmente su química de composición por temas personales, como la sensualidad, el desapego y el despecho.

No obstante, fue la primera vez que Rodríguez contó con la colaboración de otros artistas o compositores para escribir las letras de los temas por recomendación del sello discográfico Rimas, el mismo de Bad Bunny y Eladio Carrión, entre otros.

"Fue idea de Rimas y, también, porque estaba pasando mucho trabajo para escribir. No encontraba líneas, aunque sí tenía ideas de melodías, pero no sabía cómo sacarle punta", admitió.

Rodríguez reconoció que como cantautor "a veces uno se exige demasiado", pues se presiona en que "cada canción tiene que ser perfecta, y en la sencillez hay mucho valor".

Un álbum de fusiones e innovación

Por su parte, González señaló que el disco, aparte de contar con su esencial ritmo del reggae, también incluye fusiones como el afrobeat y el soul.

"Fue súper lindo cómo todo fue naciendo. Estoy bien orgulloso, y me atrevo a decir que ha sido el mejor disco que hemos hecho hasta ahora", dijo González con basta seguridad.

Esta misma opinión la respaldó Sulsona por la manera en que construyeron el disco explorando "cosas que nunca" habían tratado, algo que como músico "a la misma vez te reta".

"Siento que tenemos la llave del reggae y lo difícil es crear cosas diferentes para no aburrirnos entre nosotros mismos, y crear un 'show' súper divertido", sentenció.

FUENTE: EFE